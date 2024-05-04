هاتف يسحق الجميع.. TCL تطلق موبايل متطور بسعر اقتصادي

كشفت شركة الإلكترونيات الصينية تي سي إل TCL، عن سلسلة هواتفها الاقتصادية TCL 50 في شهر يناير الماضي من خلال معرض CES 2024، وتضمنت المجموعة هاتف TCL 50 XL 5G، الذي ستطرحه بسعر رخيص بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

سعر ومواصفات هاتف TCL 50 XL 5G

وبحسب ما ذكرة موقع "gizmochina" التقني، يتميز هاتف "تي سي إل" الجديد TCL 50 XL 5G، بشاشة أنيقة كبيرة الحجم، من نوع IPS LCD، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة +HD، تبلغ 1080 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وطبقة نهائية زجاجية 2.5D.

ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف TCL 50 XL 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ذات زاوية واسعة جدًا بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

TCL 50 XL 5G

وتحت الغطاء، يعمل هاتف TCL 50 XL 5G، بواسطة معالج مقبول ضمن هذه الفئة من نوع Dimensity 6100 Plus، والمطور من قبل شركة ميدياتك بمعمارية 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD حتي مايصل إلى 2 تيرابايت.

TCL 50 XL 5G



ويحزم هاتف TCL 50 XL 5G، ببطارية بقوة 5010 مللي أمبير في الساعة، ويمكن شحنها لاسلكيا بسرعة 18 وات، كما يضم الهاتف مستشعر لبصمات الأصابع مثبت في الإطار الجانبي للجهاز، وأما عن الأبعاد، فتبلغ أبعاد الهاتف 167.6×75.5×8.22 مليميتر، ويزن 195 جراما، ومن ناحية البرمجيات، يحتوي الهاتف على نظام التشغيل Android 14 المثبت مسبقا.

ويتوفر هاتف TCL 50 XL 5G، للبيع حاليا في أمريكا الشمالية بسعر 160 دولار (أي ما يعادل 7.663 جنيها مصريا).