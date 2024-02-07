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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ أندرويد 14.. TCL تطلق هاتف بميزات مبتكرة وجذابة

TCL 505
TCL 505

كشفت شركة تي سي إل TCL الصينية للإلكترونيات، عن هاتفها الذكي الجديد TCL 505، الذي يتميز بشاشة تدعم تقنية NxtVision المبتكرة، ومعالج قوي يضمن أداء سلس وفعالية في استهلاك الطاقة.

مواصفات هاتف TCL 505

وبحسب ما ذكرة موقع "gsmarena" التقني، ويتميز هاتف TCL الجديد TCL 505، بشاشة أنيقة كبيرة الحجم، من نوع IPS LCD، بقياس 6.75 بوصة، وبدقة +HD، تبلغ 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يصل إلى 400 شمعة.

وتتميز شاشة هاتف TCL 505، بدعم تقنية NxtVision، وهي عبارة عن طبقة تعمل على تقليل الإنعكاس من TCL، كما تعمل على تصفية الإضاءة الزرقاء، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر وضوحا.

TCL 505

ويعمل هاتف TCL 505، بواسطة معالج مقبول ضمن هذه الفئة من نوع Helio G35، والمطور من قبل شركة ميدياتك بمعمارية 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD حتي مايصل إلى 2 تيرابايت.

ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف TCL 505، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة للتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

TCL 505

ويحزم هاتف TCL 505، ببطارية بقوة 5010 مللي أمبير في الساعة، ويمكن شحنها لاسلكيا بسرعة 10 وات، كما يضم الهاتف مستشعر لبصمات الأصابع مثبت في الإطار الجانبي للجهاز.

TCL 505

ويعمل الهاتف الذكي الجديد بنظام التشغيل أندرويد 14، ويتوفر هاتف TCL 505، باللونين الأزرق المحيطي والرمادي، ولم تكشف TCL عن أي تفاصيل عن الأسعار في الوقت الحالي.

TCL 505
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