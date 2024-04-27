متشتريش موبايل وخلاص.. 5 ميزات ستجعلك تقتني هاتف ريلمي Realme C65

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن هاتفها الذكي الجديد Realme C65 5G، الذي ينطلق كأحدث هواتف 5G منخفضة التكلفة للعلامة التجارية.

يتنافس هاتف ريلمي Realme C65 5G، مع بعض هواتف 5G الأخرى ذات الأسعار المعقولة التي تم إطلاقها خلال الشهرين الماضيين، مثل Poco M6 5G، وLava Blaze 2 5G، وItel P55 5G، فيما يلي نظرة على أهم 5 ميزات في هاتف ريلمي الجديد Realme C65 5G.

أهم 5 ميزات في هاتف ريلمي الجديد Realme C65 5G

1. أول هاتف في العالم يعمل بمعالج Dimensity 6300:

يعتبر Realme C65 5G هو أول هاتف في العالم، يعمل بمعالج ميدياتك الجديد Dimensity 6300، ما يجعله أقوى هاتف 5G في فئته السعرية.

تعتبر الشريحة بحجم 6 نانومتر كافية للعب الألعاب العادية وتقدم أداءً سلسا.

ويقترن المعالج بـ 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x، مدعومة بـ 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الافتراضية، و128 جيجابايت من التخزين الداخلي من نوع UFS 2.2، كما زودته ريلمي بفتحة تخزين مخصصة لإضافة ما يصل إلى 2 جيجابايت من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 15 وات.

Realme C65 5G

2. دعم أطول للبرمجيات:

على الرغم من كونه هاتف 5G منخفض التكلفة، فإن Realme C65 يتميز بأحدث نظام تشغيل في السوق وهو Android 14.

وتعد ريلمي بتزويد الهاتف بتحديثات لنظامي Android 15 و16، كما سيحصل الهاتف على تحديثات أمنية تصل إلى 3 سنوات.

Realme C65 5G

3. أحدث مزايا ريلمي:

تدعم الكاميرا الأمامية وأجهزة الاستشعار بهاتف Realme C65 5G، أحدث مزايا ريلمي من بينها الإيماءات الهوائية، والتي تتيح للمستخدمين التحكم بالجهاز عن بعد بالإيماءات عندما يكونون مشغولين، كما يعمل زر الطاقة بالفعل كمستشعر لبصمات الأصابع، وأضافت له ريلمي ميزات الزر الديناميكي مما يمنحك المزيد من الوظائف إلى زر الباور.

ومن خلال لمس زر الطاقة والضغط عليه، يمكن للمستخدمين تغيير أوضاع الصوت، وتمكين أو تعطيل وضع الإزعاج DND، كما يدعم C65 ميزة Mini Capsule 2.0، المشابهة للجزية الديناميكية بهواتف آيفون، والتي تعرض الإشعارات والرسوم المتحركة لتشغيل الموسيقى وتحديثات الطقس وعدد الخطوات وما إلى ذلك.

Realme C65 5G

4. شاشة بمواصفات رائعة:

يحتوي هاتف Realme C65 على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، تدعم دقة HD+ تبلغ 1604 × 720 بكسل، وسطوع يبلغ 625 شمعة، ويوفر خيارات لسرعة التحديث قابلة للتعديل، مثل 50 هرتز - 60 هرتز - 90 هرتز - 120 هرتز، وتأتي الشاشة مع ميزة اللمس الذكي بشكل نقطة المطر، مما يجعل من الممكن استخدام الشاشة بيدين مبللتين.

وعلاوة على ذلك، تؤكد ريلمي أن Realme C65 5G هو الهاتف الوحيد في فئته السعرية الذي يحصل على شهادة TUV Rheinland Low Blue Light، ما يضمن تجربة مستخدم مريحة، وبالنسبة للصوت، يقدم الهاتف مكبر صوت واحدا ومقبس سماعات رأس بقياس 3.5 ملم.

Realme C65 5G

5. تصميم جذاب:

يأتي هاتف ريلمي Realme C65 5G باللونين الأخضر والأسود، يتميز بوحدة كاميرا دائرية الشكل، مشابهة لهواتف الشركة الرائدة.

تم تصميم الجهاز بحواف مسطحة يبلغ سمكه 7.89 مليميتر ويزن الهاتف 190 جراما.

الهاتف حاصل على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، وتضم الحافة العلوية لجهاز C65 ميكروفون ثانوي وفتحة SIM حول الحواف، ويتميز الطرف المقابل بمقبس صوت 3.5 مليميتر وميكروفون ومنفذ USB-C وشبكة مكبر صوت، وعلى اليمين، يحتوي على زر التحكم في الصوت ومفتاح التشغيل المدمج مع مستشعر بصمة الإصبع.

Realme C65 5G

- ميزات أخرى:

يحتوي هاتف ريلمي Realme C65 5G على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي.

وفي الخلف، يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل، وتتوفر كل هذه المميزات مقابل سعر يبدأ من 125 دولارا (أي ما يعادل 5.982 جنيه مصري)، للطراز بسعة 4 رام + 64 جيجابايت.