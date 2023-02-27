النص التاني في حياة البلوجرز.. خناقات وكوارث وفضائح بالجملة | قصص وحكايات

في حياة كل منهم حكاية، تختلف كليا عن الشكل الذي يخرجون به للناس.. هؤلاء هم "البلوجرز" أو مشاهير مواقع السوشيال ميديا، الذين أصبحوا مادة دسمة للحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خناقات وأزمات وفضائح في الجانب غير المرئي في حياتهم، والأمثلة كثيرة، إلا أن آخرها إصابة البلوجر سارة محمد بفقدان البصر، وتخلي خطيبها عنها.

بلوجر تفقد بصرها في إطلاق نار

سارة محمد، بلوجر شهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعيش بمحافظة الإسكندرية، مهتمة بمجال الأزياء والموضة والتجميل، ولديها ما يزيد عن 102 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

خلال عودة سارة مع خطيبها إلى المنزل، مساء الخميس الماضي، تعرضوا إلى إطلاق نار شديد من قبل مجهولين على الطريق الصحراوي، مستهدفين سرقة السيارة، وأصيبت سارة بشظايا رصاص أدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ، وفقدان البصر، نتيجة تدمر أنسجة العين، بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا في عينها.

وقرر الأطباء في المستشفى ضرورة إجراء جراحة بالمخ، ومن المقرر أن تخضع لجراحة أخرى قريبًا، بعد تخطي مرحلة الخطر.

فضائح البلوجرز عرض مستمر

شهد عام 2022 سلسلة من فضائح «البلوجرز»، بدأت بطلاق مريم سيف ومحمد شرف، وفضيحة هدير عاطف وزوجها، وخطف البلوجر رهف الشامي لزوج صديقتها، وطلاق البلوجر أحلام بعد ضربها في العمرة، وفضح البلوجر هدير عبد الرازق لطليقها وشتمه على الهواء، إلى جانب عمرو رضوان الذي خطب فتاة مصطحبا حبيبها الأول.

خطافة رجالة تثير الجدل بعد خطوبتها

تصدرت البلوجر رهف الشامي مؤشرات البحث، بعد إعلان خطبتها على طليق صديقتها، بعد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مثير للجدل، حول اتهام "رهف" بخيانة صديقتها «سلمي»، بعد الاحتفال بخطبتها على طليقها، رغم الصداقة التي كانت تربطهما منذ مدة طويلة.

وهاجمت «سلمى» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، البلوجر رهف قائلة، إن رهف حضرت حفل زفافها منذ 5 سنوات، بحكم إنها صديقة زوجها منذ فترة كبيرة، واعتقدت السيدة أنهما أصدقاء فقط، حتى اكتشفت خيانتهما، وأن الذي يربطهما علاقة عاطفية وليست صداقة.

وحرصت البلوجر رهف الشامي، على الرد على سلمى، بأنها هي التي خطفت الشاب الذي كانت مخطوبة له منذ أكثر من 10 سنوات.

توريط كنزى مدبولى فى وفاة شاب

كشفت البلوجر كنزي مدبولي، حقيقة تسببها في وفاة شخص يدعى «محمد جابر»، وكذلك وفاة والدته حزنا عليه، وذلك بعد أن تم القبض عليه بسبب بلاغات تقدمت بها ضده، لأنه انتقدها في أحد المنشورات.

كنزي مدبولي

وقالت كنزي مدبولي: «طبعا الكلام ده غير صحيح والولد لسه منزل ستوري، وأنا مرفعتش أي بلاغات، وكلام هذا الشخص كان انتقادات فهل من الطبيعي أن أرفع عليه قضية، هناك مجموعة من الشباب في أحد الجروبات الشهيرة شنوا هجوما حادا عليَّ وسخروا من محتوايا، الأمر الذي دفعني للرد وطلب إغلاق هذا الجروب»، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمحضر للنيابة.

طلاق مريم سيف

بين الحين والآخر كانت تتصدر البلوجر مريم سيف «التريند» عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الرومانسية مع زوجها محمد شرف، وكانت تشجع الفتيات على الزواج، وتبني داخلهن فكرة الزوج المثالي، إلا أن كل الأحلام تحطمت تمامًا عندما تعرضت لصدمة كبيرة في زوجها، الذي تخلى عنها وعن ابنته بعد قصة حب كبيرة بينهما.

مريم سيف وزوجها

وبعد أن ظلت مريم سيف صامتة لعدة أشهر دون شكوى من أنانية زوجها، وتغيره، خرجت عن صمتها وأعلنت انفصالهما عن بعضهما البعض، موضحه أنه كان لا يُنفق عليها أو على ابنته، وأنها كانت تتولى مسئولية الإنفاق على البيت، فضلًا عن أنه تخلى عنها في مرضها ولم يقف بجانبها.

ونشرت البلوجر مريم سيف مجموعة من الصور عبر خاصية «الإستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت فيها «أنا أكثر واحدة مصدومة فيك، وقفت جنبك 3 سنين وضحيت بكل حاجة علشانك، وأنت يوم ما يجيلك شغل رمتني أنا وبنتك»، مضيفة في ستوري أخرى: «كنت ساكتة ومحبتش أخرب بيتي، ومن يوم ولادة بنتي أنا المتكفلة بكل مصاريف البيت، أنا أول مرة هاقولها في العلن، أنا بحلل كانسر ومقلتلوش، أصل هاتسند على مين».

طلاق البلوجر أحلام وضربها فى العمرة

وفي نفس السياق، أثارت البلوجر الشهيرة أحلام، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر طلاقها من زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، بعد ما يقرب من شهرين فقط من الزواج، خاصة أنه لم يمض وقت على زفافهما في حفل كبير لاقى متابعة واسعة على «السوشيال ميديا».

وأوضحت أحلام، أن زوجها قام بضربها أثناء تأدية مناسك العمرة في بيت الله الحرام، بسبب شرائها عدد من سجاجيد الصلاة «مصليات» لعدد من أصدقائها خلال تواجدها في الأراضي المقدسة، إذ أثار الأمر غضبه، وضربها ضربا مبرحا، ومن ثم وقع الطلاق بينهما، قائلة: «أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة علشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات، دي كانت مصلية مش ازازة خمرة».

لم يستمر الطلاق طويلًا وعاد مصمم الأزياء أحمد العجمي، إلى زوجته البلوجر أحلام عادل بعد 3 أيام فقط من انفصالهما، حيث أعلن «العجمي» عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام» عودتها كاتبًا: «نورتي قلبي اللي مخرجتيش منه».

وصلة ردح على الهواء

اعتادت البلوجر هدير عبد الرازق، إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها دائمة الاشتباك، وزاد الأمر بعد زواجها من صاحب «نايت كلوب»، خمسيني العمر، بسبب الإهانات التي توجهها زوجاته الثلاث إليها في الفيديوهات التي تطرحها.

وفوجئ رواد السوشيال ميديا بخروج «هدير» في بث مباشر، شنت خلاله هجومًا شرسًا على طليقها فايز فتحي، وإحدى زوجاته مؤكدة أنها تعرضت لظلم كبير، وقالت: «أنا عارفة ومتأكدة أن مرات طليقي هي اللي دخلت وكتبتلي التعليق ده على اللايف بتاعي، شغل صهاينة، وطليقي اتصل بيا الفجر بيردح زي العاهرات بالضبط».

ودخلت «هدير» في نوبة بكاء، قائلة: «عمرك ما كنت راجل، كنت بتردح زي العاهرات والشراشيح، مكنتش تسوى ربع جنيه في سوق الرجالة لحد ما اتجوزتك، ممكن أوري الناس كل حاجة وأعرفهم أنت بتعمل ايه، وكنت بتسيبني في العربية في ميدان عابدين وتعمل إيه، أنا شوفت معاك الكحرتة والفقر، ومش فارق معايا لو طلعت تتكلم عليا».

وأضافت: «كفاية العلاج النفسي اللي اتعالجته بسببك لمدة سنة ونص كاملة، غير السواد والأسحار والأعمال اللي كنت بتعملها، ومش هطلع وأتكلم إلا وأنا على حق وعلى أرض ثابتة».

وتابعت: «معايا فيديوهات وصور وفضايح وهاعرف الناس كلها أصلك ايه، احنا كنا عايشين على السلف في الوقت ده، وشغلي هو اللي وقفنا على رجلنا، ده أنت كنت خاطبني بدبلة بألفين جنيه يا معفن».

ليلة القبض على هدير عاطف

أثارت هدير عاطف، البلوجر في مجال الأزياء، حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد القبض عليها مع زوجها وشقيقة زوجها، بتهمة النصب على المواطنين في تعاملات مالية، بعد اتهام هدير وزوجها وشقيقته وزوجها، بالنصب والاحتيال على 16 شخصًا، وحصولهم على مبالغ مالية، بعد إيهامهم بامتلاك مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية"، واستثمارها أموال متابعيهم مقابل أرباح مالية.

وكشف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن حكاية البلوجر هدير عاطف وزوجها، بنشر صور الإيداعات المالية التي تحصلت عليها وزوجها، بعد إيهام متابعيها باستثمار أموالهم في عدة مجالات لزيادة الربحية.

وتدفقت التحويلات المالية على البلوجر هدير عاطف وزوجها بلال، من قبل متابعيهم، ليكتشفوا أن البلوجر وزوجها وشقيقته استولوا على الأموال لإقامة حفل زفاف لهدير وزوجها، وشراء فيلا في منطقة راقية بملايين الجنيهات، رغم بساطة حالهما.