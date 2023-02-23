المستورد أم البلدي .. تنافس في أسعار الدجاج بالسوق..وهذا ثمنها الآن

شهدت أسعار الفراخ اليوم، ارتفاعا جديدا في بورصة الدواجن، وقفز سعر الفراخ البلدي والبانيه والحمراء، فيما استقر اليوم أسعار الفراخ المستوردة بجميع أنواعها، داخل الأسواق والمحلات التجارية.

سبب استيراد الفراخ

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عن الخيارين اللذان كانا أمام الحكومة، لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، موضحا أن الخيار الأول كان توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف، والحل الآخر استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالي، لا سيما قبيل شهر رمضان المبارك.

وتابع، أن الدولة نجحت في زيادة الأعلاف المتاحة واستيراد مدخلات الإنتاج لسد العجز، مؤكدا أن استيراد الدواجن أحد الأدوات التي لجأت إليها الدولة، ولفت إلى أن الحكومة قررت استيراد 50 ألف طن من الدواجن الخارج وتحديدا من البرازيل.

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ البلدي، صباح اليوم، في بورصة الدواجن، ليصل سعر الكيلو حاليا إلى 99 جنيهًا، ويباع إلى المواطن المستهلك في المحلات التجارية بسعر 107 جنيهات للكيلو الواحد.

وتواصل الفراخ الحمراء الساسو الارتفاع ايضا، وتباع في المزارع الكيلو بسعر 96 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك في المحلات بسعر 103 جنيهًات للكيلو، بينما واصل سعر كيلو الفراخ البانيه، الارتفاع يوميًا قبل شهر رمضان في المحلات التجارية، بنسب تختلف من منطقة سكنية إلى آخري، حيث يتراوح سعر كيلو البانيه في الساعات الأولي من صباح اليوم بين 195 إلى 205 جنيهات للكيلو حسب كل منطقة، وكل محل تجاري.

أسعار الفراخ المستوردة في مصر

سجلت أسعار الفراخ المستوردة وزن 1.5 كجم تبلغ 95 جنيهًا، فيما سجلت أسعار الفراخ المستوردة التي تطرحها وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية وزن 1100 جرام بسعر 71.5 جنيها.

وسجلت أسعار الفراخ المستوردة وزن 1200 جرام سعر 78 جنيهًا.

أسعار الفراخ في معارض أهلًا رمضان

سعر البانيه 120 جنيهًا، ويوجد بمعارض أهلا رمضان عرض دجاجتين وزن 1600 جرام بسعر 75 جنيهًا، وسجّلت الأوراك المجمدة سعرًا من 60 إلى 65 جنيها للكيلو، وسعر البانيه 900 جرام 60 جنيهًا، فيما جاء سعر كرتونة البيض 72 جنيهًا.