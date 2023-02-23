عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المستورد أم البلدي .. تنافس في أسعار الدجاج بالسوق..وهذا ثمنها الآن

صدى البلد

شهدت أسعار الفراخ اليوم، ارتفاعا جديدا في بورصة الدواجن، وقفز سعر الفراخ البلدي والبانيه والحمراء، فيما استقر اليوم أسعار الفراخ المستوردة بجميع أنواعها، داخل الأسواق والمحلات التجارية.

txt

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

txt

أسعار الدواجن والبيض اليوم.. والفراخ بـ55 جنيها في هذا التوقيت

سبب استيراد الفراخ

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عن الخيارين اللذان كانا أمام الحكومة، لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، موضحا أن الخيار الأول كان توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف، والحل الآخر استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالي، لا سيما قبيل شهر رمضان المبارك.

وتابع، أن الدولة نجحت في زيادة الأعلاف المتاحة واستيراد مدخلات الإنتاج لسد العجز، مؤكدا أن استيراد الدواجن أحد الأدوات التي لجأت إليها الدولة، ولفت إلى أن الحكومة قررت استيراد 50 ألف طن من الدواجن الخارج وتحديدا من البرازيل.

txt

أقل 10 جنيهات من السوق.. مفاجأة في سعر الأرز بمعارض أهلا رمضان

txt

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ البلدي، صباح اليوم، في بورصة الدواجن، ليصل سعر الكيلو حاليا إلى 99 جنيهًا، ويباع إلى المواطن المستهلك في المحلات التجارية بسعر 107 جنيهات للكيلو الواحد.

وتواصل الفراخ الحمراء الساسو الارتفاع ايضا، وتباع في المزارع الكيلو بسعر 96 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك في المحلات بسعر 103 جنيهًات للكيلو، بينما واصل سعر كيلو الفراخ البانيه، الارتفاع يوميًا قبل شهر رمضان في المحلات التجارية، بنسب تختلف من منطقة سكنية إلى آخري، حيث يتراوح سعر كيلو البانيه في الساعات الأولي من صباح اليوم بين 195 إلى 205 جنيهات للكيلو حسب كل منطقة، وكل محل تجاري.

txt

علاقة مع قطعة خشب .. عندما أحبت فاتن حمامة شماعة ملابس لمدة عام كامل

txt

موقفه متأزم.. سعد لمجرد يواجه عقوبة بالسجن 20 سنة بتهمة الاغتصاب

txt

جسدت فترة مرضها في آخر أعمالها.. هل تنبأت نادية فهمي بطريقة وفاتها؟

txt

اساءات بالجملة وحملات تحريض .. الهلال السوداني يؤجج نار الفتنة بعد أحداث أم درمان

أسعار الفراخ المستوردة في مصر

سجلت أسعار الفراخ المستوردة وزن 1.5 كجم تبلغ 95 جنيهًا، فيما سجلت أسعار الفراخ المستوردة التي تطرحها وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية وزن 1100 جرام بسعر 71.5 جنيها.

وسجلت أسعار الفراخ المستوردة وزن 1200 جرام سعر 78 جنيهًا.

txt

لدينا ضيف مميز.. من هو الطفل الذي احتفل الأهلي بعيد ميلاده؟

txt

أداء مخيب للآمال.. هل يودع منتخب مصر للشباب أمم إفريقيا مبكرا؟

أسعار الفراخ في معارض أهلًا رمضان

سعر البانيه 120 جنيهًا، ويوجد بمعارض أهلا رمضان عرض دجاجتين وزن 1600 جرام بسعر 75 جنيهًا، وسجّلت الأوراك المجمدة سعرًا من 60 إلى 65 جنيها للكيلو، وسعر البانيه 900 جرام 60 جنيهًا، فيما جاء سعر كرتونة البيض 72 جنيهًا.

أسعار الدجاج بورصة الدواجن الفراخ البلدي الفراخ المستوردة استيراد الفراخ مجلس الوزراء الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

ترشيحاتنا

لا تصلح .. أحمد سليمان يهاجم صفقات الزمالك

معارك عنيفة.. الاستخبارات البريطانية تفجر مفاجأة بشأن الحرب في أوكرانيا

6 جنيهات للطماطم.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23 فبراير 2023

لسداد الدين وجلب الرزق .. انتهز الفرصة في أوقات استجابة الدعاء

المستورد أم البلدي .. تنافس في أسعار الدجاج بالسوق..وهذا ثمنها الآن

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك أمام مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله يفوق الأدوية.. مكون واحد من المطبخ يحارب الكوليسترول ويعزز الهضم

نشرة المرأة والصحة.. منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها

لن تصدق.. بيع سلسلة ذهب لغنم بهذه الدولة العربية.. شاهد

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

فيديو

إحياء المسرح بالدراما| أبطال مسلسل تياترو: الفكرة جاءت من أشرف زكي.. المخرج رؤوف عبد العزيز دعمنا ..وعبد العزيز مخيون عاملنا كأصحاب

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ