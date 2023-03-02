بتكلفة 6 ملايين دولار.. ميسي يحتفل مع لاعبي التانجو بأيفونات ذهب

يبدو أن أجواء احتفال لاعبوا منتخب الأرجنتين بالفوز بكأس العالم مستمرة، وزادت جرعة الاحتفال مع اللاعبين الكبار، خاصة أن مونديال قطر كان فرصتهم الأخيرة في الظهور الدولي، ليضرب ليونيل ميسي مثلا ولا اروع في الاحتفال والعطاء مع لاعبو منتخب الارجنتين، بعد الإنجاز العظيم.

البرغوث يحتفل على طريقته

فاجأ كابتن منتخب التانجو، ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، العالم كله، بالإعلان عن الاحتفال بزملائه بشكل مميز.

لجأ ميسي إلى إحدى شركات الهواتف المحمولة العالمية، وطلب منها تصميم 35 أيفون من الذهب الخالص، وقام بطباعة اسم ورقم قميص كل لاعب بالمنتخب على الهاتف، إضافة إلى أعضاء الجهاز الفني، وشعار منتخب التانجو.

مميزات أيفون ميسي

ويبلغ وزن الهاتف الواحد 24 قيراطًا من الذهب، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للهواتف ال35، ما يصل الى 175 الف جنيه إسترلينى، بما يساوي 6 ملايين دولار، وارسل ميسي هداياه لزملائه في المنتخب الفائز بكأس العالم، إضافة الى الطاقم التدريبي.

وكشف مصدر مقرب من ميسي، لوسائل اعلامية، عن رغبة ليونيل ميسي في الاحتفال بشكل مميز وطريقة براقة تحمل لون الذهب، ليعبر عن فخره بما حققه مع منتخب بلاده.

مفاجأة تليق بالانجاز

علق بين ليونز الرئيس التنفيذي لشركة "iDesign Gold” التي صممت الهدية، على ما فعله ميسي، قائلا: "ليونيل ليس الأفضل في التاريخ فحسب، بل هو أحد عملاءنا الأكثر ولاء، وتواصل معنا بعد شهرين من كأس العالم للقيام بهذا التصميم".

وأضاف: "لقد أراد تقديم هدية خاصة لزملائه والجهاز الفني، للاحتفال بالفوز الرائع، ولم يكن يريد تقديم الساعات المعتادة، ومن ثم اقترحت عليه الأيفونات الذهبية مع وضع أسماء اللاعبين عليها ولقد أحب الفكرة".

أفضل لاعب في تاريخ المستديرة

وفاز ميسي يوم الاثنين الماضي، بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعبي العالم لعام 2022 في تقييمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفضل إنجازه في كأس العالم.

وكشفت تقارير صحفية، عن أن ميسي بعد تحقيق إنجاز المونديال، بات يستحق عن جدار لقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.