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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليس لها جدوى.. أسباب اعتذار الأهلي رسميا عن المشاركة في كأس الملك سلمان

صدى البلد

عقب إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم، عن إطلاق مسمى "كأس الملك سلمان" على بطولة الأندية العربية، ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، بدأ الاتحاد العربي في التفاوض مع النادي الأهلي، للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، التي تقام بنظام تصفيات تمهيدية، ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية، في مدن أبها والباحة والطائف، إلا أن الأهلي ارسل اعتذارا عن المشاركة.

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عقب المهلة التي طلبها النادي الاهلي لبحث مواعيد ارتباطاته، للرد على الاتحاد العربي بشأن المشاركة في البطولة، أعلن الاحمر اعتذاره بشكل رسمي.

وتفاوض الاتحاد العربي لكرة القدم، مع النادي الأهلي، للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وكشف مصدر في الأهلي، أن الإدارة تنتظر انتهاء المباريات المهمة التي تنتظر المارد الأحمر، عقب عودته من كأس العالم للأندية، لدراسة الموقف كاملا مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، لابداء الرأي، حيث ستتم المفاضلة بين البطولة العربية ودوري السوبر الإفريقي.

إدارة الاهلي

وكانت رغبة إدارة الأهلي، في التأكد من جدوى المشاركة في دوري السوبر الإفريقي والعوائد المادية المنتظرة منه، وكذلك التأكد من توافق مواعيد مباريات البطولة العربية مع الأجندة الدولية ومباريات كاف، في ظل شكوى مارسيل كولر في وقت سابق من الإجهاد وضغط المباريات.

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اعتذار الأهلي عن البطولة رسميا

ارسل النادي الأهلي، خطابا الى الاتحاد المصري لكرة القدم، اكد فيه على تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية المقرر اقامتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

خطاب الاهلي

وجاء في الخطاب، انه بقدر رغبة النادي في تلبية الدعوة الكريمة، الا انه يتعذر مشاركة فريق الاهلي في هذه البطولة، وفقا للرؤية الفنية، وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية، وضغط المباريات المتتالية، الذي ترتب عليه اصابة العديد من اللاعبين،كما ان الموسم الكروي المحلي سوف تنتهي فعالياته يوم 15 يوليو القادم، فيما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم 20 من نفس الشهر، وتنتهي في الخامس من اغسطس المقبل.

فريق الاهلي

وبالتالي لن يحصل لاعبوا الاهلي على اي فترات راحة بين الموسمين، ولن يتمكن الجهاز الفني من اقامة فترة اعداد للموسم الجديد، الذي ينطلق في الاول من سبتمبر تقريبا، وهو ما يؤدي الى المزيد من الاصابات بين عناصر الفريق، لذا يعتذر النادي الاهلي عن عدم المشاركة في البطولة العربية، وهو يؤكد على تقديره الكامل للدعوة التي تلقاها من الاتحاد العربي بهذا الخصوص.

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تغيير اسم بطولة الاندية العربية الى كأس الملك سلمان

تحت مسمى "كأس الملك سلمان"، أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن اطلاق بطولة الأندية العربية، التي تعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023"، موضحا آلية المشاركة في البطولة، وتعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء، لتسمية ممثليها.

شعار البطولة

ويشارك في البطولة 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة السعودية الصيف المقبل، وسيتم لاحقاٌ الإعلان عن مواعيد التصفيات والنهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء، ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة.

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