قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الفراخ واللحوم بسبب الشهر الكريم

شهدت أسعار الدواجن تراجعا بشكل طفيف في المزرعة، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 9 مارس في الأسواق المصرية.

تراجع ملحوظ في أسعار الفراخ

وشهدت أسعار الدواجن تراجعًا، إذ هبط سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 72 جنيهًا في المزرعة ويصل للمستهلك بنحو 75 الى 80 جنيهًا، وفقا للنقل وهامش الربح.

الفراخ البيضاء

وتراجعت أسعار الفراخ في المحلات، بعد أن وصلت الى 95 جنيهًا قبل عدة أيام، بفارق 20 جنيهًا، وقد يصل سعر كيلو الفراخ اليوم نحو 83 جنيهًا في بعض المناطق.

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 72 الى 74 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا وقد يصل إلى 83 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 110 الى 120 جنيها.

أمهات

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 120- 125 جنيه، وسعر كيلو الأوراك ما بين 83- 92 جنيه، وسجل كيلو البانيه سعرا ما بين 155- 175 جنيه، بيما وصل سعر كيلو الصدور بالعظم الى 90 جنيه، وسعر الأجنحة ما بين 58 - 65 جنيها، وسعر الهياكل ما بين 40 - 55 جنيه.

أجزاء فراخ

وسجلت الفراخ الأمهات البيضاء نحو 70 في المزرعة، وما بين 74 - 75 جنيها للكيلو في السوق للمستهلك.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الكيلو و100 جرام، وسعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام نحو 78 جنيهًا، بينما سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

فراخ مجمدة

أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم في بداية تعاملات اليوم الخميس، وذلك وفق أحدث قوائم الأسعار، وحسب اتحاد الغرف التجارية.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

سجل سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 180 جنيها إلى 220 جنيها، وسعر كيلو اللحم الضأن الطازج ما بين 180 جنيها إلى 250 جنيها، بينما سعر كيلو كباب الحلة الطازج ما بين 180 جنيها إلى 240 جنيها.

لحوم

وتراوح سعر كيلو البفتيك ما بين 200 جنيه إلى 220 جنيها، وسعر الكبدة الضأن ما بين 170 جنيها إلى 190 جنيها، بينما سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي نحو 135 جنيها، وسعر كيلو الكبدة المجمدة البرازيلي 104 جنيها، فيما تراوح سعر اللحم المفروم ما بين 175 و190 جنيه.

وسجل اللحم البتلو سعرا تراوح ما بين 195 جنيها إلى 210 جنيها، وسعر كيلو السجق البلدي ما بين 170 جنيها إلى 180 جنيها، بينما سعر الموزة البلدي بقري ما بين 200 جنيه إلى 220 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

سجل سعر كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 190 جنيها، وكيلو اللحم المفروم من النوع البرازيلي نحو 115 جنيها، وسعر الكيلو من اللحم المجمد البرازيلي نحو 135 جنيها.

لحوم التموين

وجاء سعر كيلو الكبدة المجمدة البرازيلي 104 جنيهات، واللحم السوداني بـ 165 جنيها.