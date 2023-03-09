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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عمرها 57 عاما.. كيف تحولت أغنية مرحب شهر الصوم إلى أيقونة رمضانية؟

صدى البلد

رغم مرور 57 عاما، إلا أنها لا تزال باقية بيننا، نرددها حتى الآن، فمع اقترب شهر رمضان الكريم تبدأ الإذاعة والتليفزيون المصرى فى إذاعتها، لتقول لشهر رمضان "مرحب شهر الصوم" لكن بالصوت الجميل للمطرب الراحل "عبد العزيز محمود"، الذي جمع بين الطرب وخفة الظل، وتم اعتماده في الراديو عام 1937،  بعدما سمعه مدحت عاصم رئيس قسم الموسيقى والغناء فى الراديو، وقدم له أول لحن.

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فكرة عمرها 57 عام

مع بدء العد التنازلي لشهر شعبان، والاستعداد لشهر رمضان، تبدأ الإذاعات والمحطات التليفزيونية بث أغنية من أبهج الأغنيات "مرحب شهر الصوم مرحب"، إيذانا بقرب حلول الشهر المبارك، وهي بمثابة جرس تنبيه يوقظ الناس للاستعداد للشهر الكريم.

الموسيقار محمد حسن الشجاعي

جاءت البداية عندما ذهب الشاعر محمد علي أحمد، للإذاعة المصرية، لعرض كلمات أغنيته مرحب شهر الصوم، على مراقب عام الموسيقى، الموسيقار محمد حسن الشجاعي، الذي أعجب بها ووافق عليها مبدئيًا لحين عرضها على لجنة الاستماع. 

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الموافقة على أيقونة شهر شهر رمضان

وافقت لجنة الاستماع على أغنية مرحب شهر الصوم، وبعدها رشح الموسيقار محمد الشجاعي، المطرب عبدالعزيز محمود لغنائها، بعدها بدأ العمل على تسجيل الأغنية، حيث خضع لعدد من البروفات في حديقة معهد الموسيقى العربية، وبعدها تم تسجيلها وطرحت عبر الإذاعة المصرية عام 1966، ولاقت نجاحًا كثيرًا، وأحدثت صدى عند المستمعين.

عبد العزيز محمود

لم يكتفى المطرب الراحل عبد العزيز محمود بغنائها فى الإذاعة، بل صدح بها فى حفلا أضواء المدينة التى كان يحضرها عدد كبير من الجمهور.

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أغنية ذات طابع صوفي

من الأغنيات التي جعلت لشهر رمضان طابعا مفرحا مميزا في مصر، وكانت معبرة عن الشخصية المصرية التي تميل الى البهجة وحب المناسبات والاحتفال بها كما تبرز الاغنية مدى الاستعداد والشوق الى الشهر الكريم.

أغنية مرحب شهر الصوم مرحب، هى أغنية يغلب عليها الطابع الصوفي، وحققت ولا تزال نجاحا كبيرا كواحدة من الأغانى الرمضانية التى تنتظرها الجماهير فى أول رمضان من كل عام، لتشع فى نفوس المستمعين البهجة والاستحسان الذى حققته أغنية رمضان جانا لمحمد عبد المطلب، الذي كان صديقا مقربا لعبد العزيز محمود، ليتقاسم الثنائي القبول الجماهيرى الواسع وترحيب كل محبيهما.

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كلمات الأغنية

مرحب شهر الصوم مرحب.. لياليك عادت في أمان

بعد انتظارنا و شوقنا إليك.. جيت يا رمضان

مرحب بقدومك يا رمضان.. ونعيش ونصومك يا رمضان

زيك مفيش بين الأيام.. كلك حسانات

بيزيد معاك نور الإسلام.. فضل و بركات

لياليك محلاها يا رمضان.. ويا محلي بهاها يارمضان

كل العباد فيك فرحانة.. من صلاة وصيام

حتي العيون فيك سهرانة.. مش راضيه تنام

ليل ويا نهار يا رمضان.. وكبار وصغار يارمضان

محلاهم فيك بعد ما نفطر.. شمع منور

ماسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس أخضر

يرقصوا ويغنوا يا رمضان.. فرحوا واتهنوا يا رمضان

المؤمن يستني هلالك.. فرحان وسعيد

وتروح وتزيد في جلالك.. أيام العيد

فيها خير وأماني يارمضان.. وتجينا من تاني يا رمضان.

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أغنية مرحب شهر الصوم أيقونة رمضانية شهر رمضان عبد العزيز محمود الراديو التليفزيون

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