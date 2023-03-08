لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

احتلت الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان، ترند محرك البحث جوجل، بعد تداول أنباء تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أمس الثلاثاء، ما أدى إلى دخولها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وسط حالة من القلق ومطالبات الجمهور بالدعاء لها.

صفاء جلال تطالب الجمهور بالدعاء لـ الطحان

آثارت الفنانة صفاء جلال، خلال الساعات الماضية، قلق الكثيرين على شيرين الطحان، بعد إعلانها عن دخولها العناية المركزة، كما طلبت الدعاء لها بالشفاء.

وأعلنت الفنانة صفاء جلال، عن تعرض شيرين الطحان، لأزمة صحية، أدت إلى نقلها للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وشاركت صفاء جلال، متابعيها صورة لـ شيرين الطحان، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وعلقت عليها قائلة: "ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة.. ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب".

شيرين الطحان: "كنت بموت امبارح"

كشفت الفنانة شيرين الطحان، عن تطورات الحالة الصحية لها، بعد تعرضها لأزمة شديدة، نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

شيرين الطحان

وأوضحت «شيرين» أنها كانت تعاني مشاكل بالرئة والقلب، وليس السرطان، وأن نسبة البوتاسيوم ومكونات الدم، كانت قليلة، الا أنها اليوم أصبحت أفضل نوعًا ما، وأنها تشعر بالتعب على فترات، قائلة: «إمبارح كنت منتهية تمامًا، كنت بموت، لكن بدأت أفوق شوية».

وأضافت: "لما دخلت الطوارئ كان اشتباه في جلطة، وقُمت بإجراء تحاليل، وكانت الصفائح الدموية سيئة، والأطباء اكتشفوا نقصًا في الهيموجلوبين والبوتاسيوم، وأيضًا نقص في الدم، مما استدعى عملية نقل دم".

تفاصيل حجز شيرين في الرعاية المركزة

وقالت شيرين الطحان: "حجزوني ولكن عشان مش بحب المستشفيات خرجت على مسؤوليتي، ومجرد ما وصلت البيت تعبت، وتم نقلي للمستشفى مرة أخرى، ودخلت غرفة العناية المركزة، ولكن امبارح اتنقلي البوتاسيوم، واليوم يتم نقل أكياس الدم".

وتابعت الطحان: "الموضوع مش سهل أبدًا، إحنا منتظرين الطبيب يبعتلي عينة التأكد، وبعدها يتم حجز أكياس الدم، ادعولي".

حقيقة إصابة شيرين الطحان بالسرطان

أصيبت شيرين الطحان بالسرطان خلال الفترة الماضية، وأعلنت بعدها عن تعافيها منه بشكل كامل، الا انها تعاني حاليا من بعض المضاعفات في التنفس والرئة أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة.

وعلقت الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، بأن النقابة في انتظار التقرير النهائي لتفاصيل الحالة الصحية لشيرين.

مسيرة قصيرة توقفت مؤقتا

بدأت شيرين الطحان حياتها العملية كمذيعة فى التليفزيون المصرى ودخلت بعد ذلك عالم التمثيل، عام 2009، وتألقت في فيلم أعز أصحاب مع النجوم أحمد فلوكس، وأحمد السعدني، والمطربة سومة.

شيرين الطحان مذيعة

وغابت شيرين عن الساحة ثلاث سنوات، وعادت في عام 2012 لأول مرة على الشاشة الصغيرة للمشاركة مع يوسف الشريف في مسلسل “رقم مجهول”، وفي العام التالي شاركت مع محمود عبد المغني في مسلسل "الركين"، وفي نفس العام 2013 شاركت في مسلسل “اسم مؤقت” مع الفنان يوسف الشريف.

مسلسل رمضان كريم

في عام 2014 شاركت شيرين في مسلسل "السبع وصايا"، وفي العام التالي 2015 شاركت في مسلسل مريم، وظهرت على شاشة السينما في عام 2016 من خلال "فيلم ع الهوا"، وفي العام التالي عرض لها فيلم 45 يوم مع النجم أحمد الفيشاوي، وشهد عام 2017 آخر أعمالها وهو مسلسل "رمضان كريم" الجزء الأول، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.