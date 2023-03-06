صانع التاريخ.. 3 مشاهد أثارت إعجاب العالم في احتفال صلاح بلقب هداف ليفربول

استطاع كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، تصدر ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ، بعد إحرازه لهدفين أمام فريق مانشستر يونايتد أمس بالدورى الإنجليزي، ليصل للهدف رقم 129، متخطيا روبى فاولر صاحب رصيد 128 هدفاً.

صلاح يكسر كل الأرقام في ليفربول

نجح النجم المصري، محمد صلاح، في التوقيع على هدفين في المباراة التي تفوق فيها ليفربول على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، ليصبح الهداف التاريخي لـ"الريدز" في النسخة الحديثة من الدوري الإنجليزي البريميرليج.

احتفال صلاح

ونجح الفرعون المصري في تسجيل 129 هدفا منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2017/2018، ليتجاوز رقم المهاجم الإنجليزي روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا، ليصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في النسخة الحديثة من الدوري الإنجليزي المستحدثة عام 1992، ليصبح رقم واحد في آخر 3 عقود لليفربول بسبب قيادته للفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ومجموعة الأرقام التي كسرها مع النادي.

يوم استثنائي للملك المصري

علق محمد صلاح لاعب ليفربول، علي فوز فريقه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

منشور صلاح

وكتب محمد صلاح في منشور له، عبر حسابه الشخصي “انستجرام”: “يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول.. يشرفني ان استمر في صنع التاريخ مع هذا النادي الرائع”.

روبي فاولر: تهانينا لأسطورة ليفربول

وجه النجم السابق لفريق ليفربول، روبي فاولر، التهنئة لنجم مصر وليفربول محمد صلاح، بعدما حطم الأخير رقمه القياسي، في مباراة مانشستر يونايتد.

منشور روبي فاولر

وكتب روبي فاولر، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "تهانينا الحارة"، مستخدمًا هاشتاج "أسطورة ليفربول".

3 مشاهد أثارت إعجاب العالم

لفتت 3 مواقف، أنظار العالم خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، خاصة في احتفال صلاح بهدفه الثاني، الذي أكد خلاله على لقب الهداف التاريخي للريدز.

تاج صلاح

فيرمينو يحتفل

أول المشاهد، كان في اللفتة اللطيفة من اللاعب ارنولد، وهو يضع تاجا على رأس الفرعون المصري، تتويجا له بلقب الهداف التاريخي للنادي، بينما المشهد الثاني هو رفع فيرمينو للتيشيرت الخاص بالنجم محمد صلاح من الأرض، والاحتفال به.

صلاح وكلوب

فيما جاء المشهد الثالث من المدري يورجن كلوب، الذي رفع القبعة احتراما لصلاح، ليظل اليوم عالقا في ذاكرة صلاح ومحبي اللاعب ونادي ليفربول.