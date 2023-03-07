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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غادة عبدالرازق تغرد منفردة.. روبي تضحي بالجامعة الأمريكية.. ودينا الشربيني تختار الرومانسي.. والكتيبة 101 الأضخم إنتاجا

صدى البلد

بعد أيام، يهل علينا شهر رمضان المبارك، الذي يزخر بكوكبة هائلة من النجوم الذي يتنافسون في حوالي 25 مسلسلاً، ينتظرها المشاهد بفارغ الصبر، بعد أن عكف كل ممثل على تغيير جلده وتقديم شخصية مختلفة عما قدمه من قبل، وبدأت القنوات في عرض بروموهات المسلسلات التي تعرض على شاشاتها، ويقدم "صدى البلد" خدمة للقراء من خلال نشر مختصر قصص المسلسلات.

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غادة عبد الرازق بـ3 وجوه في "تلت التلاتة"

تعود غادة عبدالرازق، إلى دراما رمضان هذا العام، بعد غيابها العام الماضى، بمسلسل "تلت الثلاثة"، حيث تغرد منفردة في مسلسل مكون من 15 حلقة فقط، من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح، وتظهر خلاله غادة بثلاثة وجوه، مثلما أوضح البوستر الترويجى للمسلسل.

وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتجسد غادة خلال أحداث المسلسل ثلاثة شخصيات لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وتجسد شخصية سيدة أعمال شريكة مع زوجها محمد القس ومصطفى درويش في شركة عقارات، وتنشأ علاقة بين زوجها وإحدى السيدات "مي سليم" ما يجعلها تتنكر في أكثر من شخصية لكشف الحقيقة، بعد تعرضها لحادث.

ويشارك في بطولة العمل، أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد كبير من الفنانين.

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روجينا.. قصص واقعية

تنافس روجينا بمسلسل جديد يحمل اسم "ستهم" للكاتب ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور قصته حول 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن "أم فارس" التي تعمل "كهربائية" تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

ستهم

وتتناول أحداث المسلسل، سيرة "المعلمة عفاف" التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسيرة سيدة تدعى "بهية" من محافظة بني سويف المصرية، حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث.

ويشارك في بطولة المسلسل، إياد نصار، جهاد سعد، محمد عبدالحافظ، إبراهيم السمان، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، إضافة إلى المنشد ياسين التهامي.

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عمرو سعد يكرر نفسه في “الأجهر”

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، واسمه مأخوذ من الشخصية التي يظهر بها عمرو سعد في الأحداث، ويجسد دور شاب ينشأ في إصلاحية بسبب قتل والدته، ورغم ظروفه الصعبة يمتلك صفات نبيلة، تساعده في رحلة صعودة لمكانة مختلفة.

الاجهر

يشارك في بطولة المسلسل، درة، ناهد السباعي، سيد رجب، أحمد مجدي، وسارة سلامة، والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

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كامل العدد.. دينا الشربيني وعلاقة رومانسية 

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد" في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول قصة حب تجمع بين دينا الشربيني، التي تجسد دور امرأة مطلقة، وشريف سلامة، لكن في بداية تعارفهما سيكون بينهما خلافات، سرعان ما تتحول هذه العلاقة إلى حب.

ويشارك في العمل، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، إسعاد يونس، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.

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كوميديا دنيا سمير غانم في “جت سليمة”

تدور أحداث مسلسل "جت سليمة" في حقب زمنية مختلفة، في إطار كوميدي حول شخصية "أمل"، التي ترث مكتبة من والدها بعد وفاته، وتتسبب في عودتها إلى أكثر من مرحلة زمنية، وتخوض خلالها العديد من المغامرات الكوميدية.

جت سليمة

يشارك في بطولة مسلسل رمضان الجديد "جت سليمة" بجانب النجمة دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، وشيرين، ومحمد ثروت، وخالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.

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الكتيبة 101 الأضخم إنتاجا

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" حول وقائع حقيقية، تتمثل في الدور البطولي للكتيبة "101" في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويعد من الأعمال الضخمة إنتاجياً في موسم رمضان 2023.

الكتيبة 101

ويشارك في البطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، ميرنا نورالدين، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران، محمود حجازي، أحمد عبدالله محمود، والعمل من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح.

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روبي تترك الجامعة الأمريكية بسبب العمودية 

تدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول شخصية "صفية الفارس"، أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، تتعرض لضغوط كبيرة من جانب عائلتها من أجل العودة لقريتها، والترشح للعمودية، لتقع العديد من المواقف والتحديات في إطار اجتماعي مشوق.

ويشارك في العمل، بسمة، سميحة أيوب، وفاء عامر، أحمد رزق، لطفى لبيب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، أحمد بدير، محمود عبدالمغني، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة وحسام داغر، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

غادة عبدالرازق روبي الجامعة الأمريكية دينا الشربيني الكتيبة 101

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