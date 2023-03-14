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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، آلية اختيار الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم 2025، في نسختها الجديدة، التي ستكون بمشاركة 32 ناديًا، على رأسها أبطال القارات في أعوام 2021 و2022 و2023 و2024، فيما يتم اللجوء إلى التصنيف لتحديد باقي الأندية.

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الأهلي ضمن المشاركة

ضمن النادي الأهلي، المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في النسخة الجديدة، باعتباره بطلًا لنسخة 2021 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبخلاف النادي الأهلي، فهناك العديد من الأندية، التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، في النظام الجديد من البطولة.

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رسميا.. الأندية المشاركة في المونديال

ضمت القائمة الأساسية التي ضمنت المشاركة في كأس العالم 2025، 10 أندية مقسمة على قارات العالم.

 

أفريقيا

يشارك النادي الأهلي في المونديال بصفته بطل نسخة 2021 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومعه الوداد المغربي باعتباره بطلًا لنسخة 2022.

أوروبا

وفي أوروبا، ضمن تشيلسي الإنجليزي المشاركة بإعتباره بطل نسخة 2021 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومعه ريال مدريد الإسباني بطل نسخة 2022.

آسيا

وفي أسيا يشارك الهلال السعودي بطل نسخة 2021 من بطولة دوري أبطال آسيا، وينتظر الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا 2022 من فريقا الهلال وأوراوا ريد الياباني، وفي حال فوز الفريق السعودي باللقب، يتم اللجوء إلى التصنيف.

أمريكا الجنوبية

يشارك بالميراس البرازيلي بطل نسخة 2021 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، في المونديال، ومعه فلامنجو البرازيلي بطل نسخة 2022، وفي حالة فوز فريق برازيلي آخر بالبطولة في إحدى النسختين المقبلتين، سيتم الاحتكام للتصنيف، لأن من شروط البطولة عدم مشاركة أكثر من فريقين من بلد واحد.

أمريكا الشمالية

ضمن مونتيري المكسيكي المشاركة باعتباره بطل نسخة 2021 من بطولة كونكاكاف، ومعه سياتل ساوندرز الأمريكي بطل نسخة 2022.

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نظام كأس العالم للأندية الجديد

تقسم الأندية الـ 32 المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي:

12 نادي من أوروبا، و 6 أندية من أمريكا الجنوبية، و 4 أندية من أمريكا الشمالية، و 4 من آسيا، و 4 من إفريقيا، وفريق من أوقيانوسيا، وفريق من الدولة المستضيفة.

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حالتين لمشاركة الزمالك في البطولة

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شرط أساسي للبطولة، وهو عدم مشاركة أكثر من فريقين من بلد واحد.

ولدى نادي الزمالك فرصتين للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، الأولى في حالة فوزه بدوري أبطال إفريقيا إما عام 2023 أو فوزه بنسخة 2024.

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