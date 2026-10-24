قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الجيل: المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة رؤى منتدى مصر 2026 إلى واقع ملموس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الفلسطينية
أحمد موسى: الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين
اشتباكات عنيفة في باريس.. 500 متظاهر يواجهون الشرطة وسط احتجاجات الغلاء
مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلًا بشأن استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من مواجهة كيتارا
75 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الثاني أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهب من محل مجوهرات بالفيوم وباعاها في الإسكندرية
غزل انتخابي.. نتنياهو: إيران استأنفت برنامجها النووي وتسعى للقضاء على إسرائيل
بمشاركة مرموش.. توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في البريميرليج
برلمانية: مستقبل الدولة لا يُصنع بجهد مؤسسة واحدة.. وتنفيذ توصيات منتدى مصر الاختبار الحقيقي للحوار
تتحدى المياه.. شرطة دبي تضم Yangwang U8 الرياضية
الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم بالتعدي على فردي أمن بالقاهرة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم التزوير وشهادة الزور من أجل كسب المال؟ دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشرعُ الشريفُ نهى عن الحيل - مثل التزوير أو شهادة الزور - التي يحاول أصحابها من خلالها قلب الحقائق وإلباس الشيء المحرم لباس المباح المشروع من أجل كسب المال وزيادة الثروات.

واستشهدت دار الإفتاء، في منشور على “فيس بوك”، بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم.

خطورة شهادة الزور

وأكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادة الزور تُعد من الكبائر التي حذر منها الإسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يشهد بما لم يشاهده بنفسه أو سمعه بأذنه، موضحا أن هناك فرقًا بين "التحمل" و"الأداء" في الشهادة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له: "التحمل يعني أنني شاهدت شيئًا أو سمعت شيئًا بوضوح، مثل أنني رأيت شخصًا يعبر الطريق فصدمته سيارة، فهذا هو العلم اليقيني الذي أتحمله، أما الأداء فهو أن أشهد بما شاهدته أو سمعته، فإذا كنت قد رأيت شيئا بعيني أو سمعته بأذني، فأنا في هذه الحالة أؤدي شهادة صحيحة".

وأوضح أن شهادة الزور تحدث عندما يشهد الشخص بما لم يتحمله، أي أنه يشهد على أمر لم يره أو يسمعه بنفسه، موضحا: "إذا ذهبت إلى المحكمة وقلت إنني شاهدت شيئًا لم أره بنفسي، أو شهدت عن شيء سمعته من شخص آخر دون أن أكون متأكدًا من صحته، فإن ذلك يُعد شهادة زور".

وأشار إلى أن الشهادة على أمر لم يشهده الشخص بنفسه تعتبر خيانة للعدالة، حتى لو كان الشخص واثقًا في مصداقية الطرف الآخر، وعلى سبيل المثال، إذا طلب مني صديقي أن أشهد في قضية على شيء لم أره بنفسي، حتى لو كنت متأكدًا من صدقه، فإن شهادتي ستظل زورًا لأنني لم أتحمل هذا العلم بنفسي".

وأكد أن الشخص يجب أن يشهد فقط بما شاهد بنفسه أو سمعه بشكل مباشر، ولا يجوز له أن يشهد بناءً على الظن أو التخمين، حتى لو كان لدي يقين قوي في مصلحة شخص ما، فإنه لا يجوز لي أن أشهد بناءً على الظن، بل يجب أن أكون قد شاهدت الحقيقة بنفسي.

دار الإفتاء شهادة الزور التزوير كسب المال زيادة الثروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار لـ"راديو النيل": قطاع السياحة وفر 2.5 مليون فرصة عمل خلال 12 عامًا

وزير الري

وزير الري يبحث مع ممثلي جامعة كولون للعلوم التطبيقية ومبادرة "iWater" الألمانية التعاون في مجالات البحث العلمي

أمين عام "الأعلى للثقافة"

أمين عام "الأعلى للثقافة" يستعرض عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان في معرض باكو للكتاب

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد