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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تزوج 4 ستات بـ 5 آلاف جنيه| مريم للقاضي: هكذا أغراني فسقطت في المستنقع

صدى البلد

بدموع تجاهد على السماح لها بالفرار الى الوجنتين، وقفت مريم ـ اسم مستعار ـ امام قاضي محكمة الاسرة، بالتجمع، تطلب الخلع، وتحكي قصتها التي دمرت نفسيتها وأعصابها، وأفقدتها الثقة بالقيم.

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 أزمة ثقة في النفس

البداية مريم مهندسة في عمر الـ35 عاما، ركزت في دراستها، وبعد انتهاء البكالوريوس لجأت الى الدراسات العليا، وحصلت على الماجستير.

وقالت مريم: "كنت عارفة اني مش جميلة، لكن مقبولة، وده عامللي أزمة ثقة في نفسي، ركزت في دراستي جدا، وحصلت على البكالوريوس ومن بعده الماجستير، وكنت قربت على الدكتوراه، طول حياتي معنديش علاقات زي البنات اللي كانوا في سني، لأني من أسرة ملتزمة جدا".

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النصيب دق الباب

وأضافت مريم: "اثناء ممارسة عملي في احدى الهيئات، وجدت امامي رجل في الـ45 من العمر، يرتدي ثيابا فاخرة، ويظهر عليه الاهتمام بنفسه، جذبني بوسامته وشعرت انه فارس احلامي الذي انتظرته طويلا، كلمات بسيطة وتم التعارف، وعلمت انه مسؤول بإحدى الشركات الكبرى، وحضر لمناقشة مشروع مهم"

وتابعت: "تعرفنا وتكررت اللقاءات سواء داخل الهيئة أو خارجها، واعترف بإعجابه وحبه لي، وتم ترتيب لقاء مع اسرتي، وتحت ضغط مني تم عقد القران، رغم رفض والدي الذي يشعر بشيء خفي".

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سقوط الأقنعة ببجاحة

حاولت مريم منع دمعة، وتجفيف أخرى نجحت في الفرار، وقالت: "بعد انتهاء اسبوع العسل وعودتي الى العمل، ومع أول مرتب لي فوجئت به بيطالبني بتسليمه له، وكمان عايزني اكتب عربيتي باسمه وشقتي اللي اتجوزنا فيها".

واستكملت: "طبعا استغربت الاسلوب، لان المفترض ان اللي حبيته وتكلمت معاه كثير كان شخص غير اللي بيطلب ببجاحه حاجة مش من حقه، لكن القناع سقط بسرعة، قبل ما يمر شهر على الجواز".

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4 ستات بـ 5000 الاف جنيه

وبمرارة وصعوبة، قالت مريم "البيه قال انه متجوزني عشان الفلوس طبعا، لانه عرف اني متريشة زي ما قال، وكمان طلع متجوز 3 ستات غيري عشان يصرفوا عليه، والرابعة طلقها بالاتفاق معاها عشان يعرف يتجوزني".

وأضافت: "وقع الكلمات على أذني كان بمثابة صدمات متتالية، خاصة عندما أكد لي أن جوازاته الأربعة لم تكلفه أكثر من 5000 الاف جنيه، وشعرت وقتها بالمستنقع الذي القيت نفسي به، هذا الطاووس ذو الشكل الجميل، ما هو الا قواد يعيش على عرق النساء، وكرهته  وكرهت حياتي، وعدت الى بيت والدي بعد أن أغلقت شقتي، وعلى استعداد للتنازل عن كل شئ مقابل الخلاص من هذا الكائن الذي ظننته يوما فارس أحلامي، خاصة أنه يرفض تطليقي ويساومني على كل ما أملك مقابل الطلاق".

فارس أحلامي قواد 5 ألاف جنيه أزمة ثقة قاضي محكمة الأسرة

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