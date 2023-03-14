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أصل الحكاية

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

صدى البلد

وضع المستوى السيء الذي ظهر عليه قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، في وضع لا يُحسد عليه، قبل معسكر المنتخب المزمع إنطلاقه يوم 20 مارس، استعدادا لمباراتي مالاوي، المقرر لهما يومي 24 و28 من نفس الشهر، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

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وجوه جديدة تتألق قبل معسكر منتخب مصر

لا يزال روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، يواصل مراقبته لعدد من نجوم الدوري المصري، على مستوى جميع الأندية، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية، التي سيستدعيها لخوض مباراتي مالاوي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

عبد الرحمن السكران

وخلال رحلة بحث فيتوريا، عن الوجوه الجديدة مع المنتخب، ظهرت عدة عناصر استثنائية في الدوري المصري، على رأسهم عبد الرحمن السكران، لاعب الداخلية، الذي يشغل مركز خط الوسط الهجومي، ويجيد في مركز صانع الألعاب، رغم عدم مشاركته بشكل كبير في بداية الموسم.

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حراسة المرمى صداع في رأس فيتوريا 

على مستوى حراسة المرمى، هناك منافسة شرسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الذي يعاني من تراجع واضح في مستواه بالوقت الحالي.

الشناوي

ودخل رضا السيد، حارس مرمى إنبي، في منافسة مع عصام ثروت، حارس مرمى المصري البورسعيدي، الذي تألق بشكل كبير مؤخرا، ليحجز لنفسه مقعدًا أساسيًا في المباريات ويحصل على فرصة أكبر، لفوز أحدهما بحراسة مرمى المنتخب، بعد استبعاد محمود جاد الذي يغيب عن مستواه في الفترة الماضية.

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جبنة المقاولون وشيخ المحلة وعطية أبرز المرشحين

وقد يظهر عبدالرحمن جبنة، لاعب وسط المقاولون العرب، في قائمة المنتخب المرتقبة، وذلك بعدما جاء على رأس القائمة التي أظهرت جدارتها في المباريات الماضية، بعدما سجل 5 أهداف في الدوري منذ بداية الموسم.

فيتوريا

ودخل عدد من الوجوه الجديدة حسابات البرتغالي روي فيتوريا لضمهم لمعسكر الفراعنة، على رأسهم أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة ومروان عطية لاعب الأهلي.

احمد الشيخ
مروان عطية

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجارى، استعدادًا لمباراتى مالاوى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وتحدد يوم 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.

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لا خلاف على المحترفين

استقر روي فيتوريا، على قائمة المحترفين بشكل نهائي، حيث ضمت القائمة كل من:

محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي، أحمد حجازي، وطارق حامد، اتحاد جدة السعودي، أحمد حسن كوكا، ألانيا سبور التركي، سام مرسي، ايبسويتش الإنجليزي، أحمد حمدى، مونتريال الكندي، مصطفى محمد، نانت الفرنسي، عمر مرموش، فولفسبورج الألماني، إمام عاشور، ميتلاند الدنماركي.

وخرج الثنائي محمد النني، لاعب وسط آرسنال، ومحمود تريزيجيه، لاعب طرابزون التركي، من قائمة المحترفين، بداعي إصابتهما، وعدم وجود فرصة للحاقهما بمعسكر المنتخب.

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