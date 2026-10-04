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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الاتحاد الأفريقي: يجب استغلال الموارد لتمويل أجندة التنمية بالقارة

رئيس جمهورية بوروندي
رئيس جمهورية بوروندي
أ ش أ

أكد رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، إيفاريست ندايشيمي، ضرورة استغلال الموارد الأفريقية، وتعبئة الموارد؛ لتمويل أجندة التنمية بالقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال اختتام أشغال الدورة الثامنة للاجتماع التنسيقي النصف السنوي للاتحاد الأفريقي والجامعات الاقتصادية الإقليمية والأهليات الإقليمية.

وأضاف ندايشيمي، أنه لابد من تنسيق جهودنا معا، ويجب الانتقال من الالتزامات إلى العمل الفعلي، وتعظيم الأثر حتي يشعر المواطنين بأثر التكامل القاري.

وقال "إننا تحدثنا عن التكامل القاري وتنفيذ منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وعن التنسيق مع الجامعات الاقتصادية الإقليمية، وتبادل الأدوار وتعزيز البنية التحتية، وتمويل التنمية، بالإضافة إلى السلم والوقاية من النزاعات" .

وأشار إلى أنه آن الآوان أن ننتقل من القرارات إلى النتائج، فيما يتعلق خاصة بالتجارة البينية الأفريقية، لابد من زيادتها، وتسهيل العراقيل التى تواجهها خاصة على الحدود .

وأوضح أن التكامل الأفريقي لايعني أى شئ إلا بدون فتح آفاق جديدة وتحسين جودة معيشة المواطنين، وكذلك تعزيز السلم والإزدهار في القارة الأفريقية .

وفي ختام كلمته، قدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتحضيرات المتميزة في مدينة العلمين، قائلا "نحن نغادر العلمين بطموح كبير حيث أننا نود تفادي ازدواجية الأدوار، وإنما نسعى لتعزيز التنسيق وكذلك لا بد من تحسين جودة معيشة المواطنين، والعمل على السلم والآمن في بلادنا".

رئيس جمهورية بوروندي رئيس الاتحاد الأفريقي إيفاريست ندايشيمي

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