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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبير يحذر من تصاعد الاضطرابات في فرنسا ويتهم اليسار بإشعال الاحتجاجات

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

حذّر إيتاي سالييه، المدون والخبير في الشؤون الفرنسية، من تصاعد الاضطرابات وأعمال العنف في فرنسا، معتبرًا أن البلاد تواجه مرحلة بالغة الحساسية قد تشهد مزيدًا من الفوضى والانقسام السياسي.

وقال سالييه، خلال مقابلة مع إيريل سيغال وإيال بيركوفيتش عبر إذاعة «103 إف إم» الإسرائيلية، إن الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا كشفت، بحسب ما وصفه، عن قدرة قوى سياسية على تنظيم أعمال شغب وإشعال التوتر في الشوارع.

واتهم سالييه زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري، جان لوك ميلانشون، بالوقوف وراء تنظيم الاحتجاجات وأعمال العنف، زاعمًا أن وثيقة صادرة عن جهاز الاستخبارات التابع للشرطة الفرنسية في منطقة باريس تشير إلى تورط نشطاء مرتبطين بالحزب في تنظيم أعمال الشغب والحرائق.

وأضاف أن ميلانشون تمكن خلال السنوات الأخيرة من تعزيز نفوذ اليسار الفرنسي، مستغلًا حالة الغضب بين الشباب وربط الاحتجاجات بالقضية الفلسطينية والصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما قال سالييه إن المشاركين في الاضطرابات ليسوا، وفق تقديره، مهاجرين حديثي الوصول إلى فرنسا، وإنما ينتمي كثير منهم إلى الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين ويحملون الجنسية الفرنسية، مشيرًا إلى رفع بعض المشاركين أعلام الجزائر وتونس وفلسطين خلال الاحتجاجات.

وحذر الخبير الفرنسي من أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى اتساع رقعة الانقسام داخل المجتمع الفرنسي، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة قد تشهد صعودًا أكبر لليمين، لكنه شدد على أن نتيجة الانتخابات وحدها لن تحسم مستقبل البلاد إذا استمرت الاحتجاجات وأعمال العنف.

وتأتي تصريحات سالييه في ظل جدل سياسي وإعلامي متصاعد بشأن الاحتجاجات في فرنسا، إلا أن الاتهامات التي وجهها إلى ميلانشون وحزب «فرنسا الأبية» بشأن تنظيم أعمال العنف وردت في المقابلة باعتبارها ادعاءات، ولم يتضمن التقرير المنشور ما يثبتها بصورة مستقلة.

إيتاي سالييه المدون والخبير في الشؤون الفرنسية فرنسا القضية الفلسطينية الاحتجاجات باريس

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