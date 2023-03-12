مستمرة في الانخفاض قبل رمضان.. تراجع أسعار الفراخ ومفاجأة في البانيه

لا تزال أسعار الفراخ، تشكل علامة استفهام للمواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، تراجعا بمعدل 3 جنيهات، كما سجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» انخفاضا بمعدل 8 جنيهات للكيلو.

انخفاض في أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد 12 مارس، انخفاضا جديدا في بورصة الدواجن، قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعا بمعدل 3 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو 71 جنيهًا بدلاً من 74 جنيهاً، في المزارع، بينما سجلت الفراخ الحمراء «الساسو» 104 جنيهات، بدلًا من 112 جنيها.

البانيه يقفز لأعلى

على الرغم من تراجع سعر الفراخ، إلا أن سعر كيلو فراخ البانيه ارتفع في المحلات التجارية، ليباع حاليًا بسعر يتراوح بين 180 و195 جنيهًا للكيلو الواحد، والسعر يختلف من منطقة سكنية إلى أخرى، وحسب كل تاجر.

وترواح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 170 و 175 جنيها، وسعر كيلو أجنحة الفراخ في الأسواق الشعبية 70 جنيهًا، وكيلو أوراك الفراخ وصل إلى 92 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

قفز سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزارع لتباع بسعر 71 الى 73 جنيهًا، في المزرعة، وتصل للمواطن المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 85 جنيهًا للكيلو، ويختلف سعر الكيلو الفراخ من منطقة سكنية إلى أخري حسب هامش ربح التاجر ومصروفات النقل.

واستقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 117 جنيهًا في المزارع، ويباع بـ 128 جنيهات، في المحلات التجارية، كذلك أسعار الفراخ الأمهات التى توقفت عند سعر 70 جنيهًا للكيلو الواحد، ويباع إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 78 جنيهًا للكيلو.

وتراجعت أسعار الفراخ الساسو، صباح اليوم في بورصة الدواجن ليباع الكيلو بسعر 104 جنيهات، بدلًا من 112 جنيها، ويصل إلى المواطن المستهلك الأسواق الشعبية بسعر 120 جنيها للكيلو.

أسعار أجزاء الفراخ والبط

ارتفع سعر كيلو هياكل الفراخ في المحلات ليباع حاليًا بسعر 50 جنيهًا، أما كيلو الكبد والقوانص وصل إلى 85 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق الشعبية.

وارتفع سعر كيلو البط البلدي في الأسواق الشعبية إلى 135 جنيهًا، ويباع البط مولارد بـ 100 جنيه، وكيلو البط الفرنساوي يباع بـ95 جنيهًا، بينما سجل جوز الحمام 125 جنيها.

أسعار الفرخ البرازيلي

سجل سعر الفرخة البرازيلي اليوم، 65 جنيهًا للفرخة التي تزن كيلوجرام، وتصل إلى 88 جنيهًا للفرخة التي تزن 1500 جرام، وتباع حاليا في منافذ الجمعيات الاستهلاكية، ومعارض أهلا رمضان والمحلات الكبرى والهايبر ماركت في كافة المحافظات.