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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

شتائم وسباب|إيقاف طارق حامد وتغريمه 10 آلاف ريال.. ماذا فعل لاعب اتحاد جدة؟

طارق حامد
طارق حامد

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة لاعب خط وسط اتحاد جدة طارق حامد بسبب ارتكابه لسلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه الأخيرة.

وأظهرت كاميرات الناقل الرسمي، قيام حامد بسلوك غير رياضي ضد حارس مرمى الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش خلال مباراة الفريقين بربع نهائي كأس الملك.

وكان اتحاد جدة قد تأهل لنصف النهائي على حساب نظيره فريق الفيحاء بركلات الترجيح ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ماذا فعل طارق حامد؟

تلفظ طارق حامد بلفظ خارج للصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء، خلال مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأثناء تنفيذ ركلات الترجيح أيضًا، انتشر فيديو لاشتباك لفظي بين لاعب وسط النمور طارق حامد، وحارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش، وسط ادعاءات، بقيام الأول بالتلفظ بلفظ غير أخلاقي تجاه الثاني.

بدوره علق الناقد والإعلامي عبدالعزيز المريسل على لقطة المصري طارق حامد لاعب الاتحاد، مع حارس الفيحاء فلاديمير خلال لقاء كأس الملك.

وقال المريسل عبر حسابه علي تويتر: سمعت ما تحدث به طارق حامد صوب حارس الفيحاء وللأسف أن يحدث ذلك والقناة الناقلة والرسمية للدوري السعودي نقلته بكل وضوح صوت وصورة .

وتابع: يتعين على لجنة لانضباط والأخلاق أن تتدخل من تلقاء نفسها وتطبيق اللوائح بحقه.

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إيقاف طارق حامد

لفظ طارق حامد الغير أخلاقي، ظهر بوضوح في الفيديو، لذلك تدخلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم وأصدرت قرارها بشأن اللاعب على ما بدر منه.

وقررت لجنة الانضباط، إيقاف لاعب نادي الاتحاد طارق حامد مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

هذا بالإضافة إلى إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، موضحة أن هذا القرار غير قابل للاستئناف.

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