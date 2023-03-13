حجازي وحامد يتأهلان مع اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حجز فريق اتحاد جدة مقعدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بانتصاره على الفيحاء بركلات الجزاء في دور الربع، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

افتتح فريق الاتحاد التسجيل عن طريق لاعبه هارون كامارا، في الدقيقة 16، فيما عادل ريكاردو رايلر النتيجة للفيحاء في آخر دقائق الشوط الأول.

التعادل ظل قائمًا بين الفريقين في الشوط الثاني، ثم الأشواط الإضافية، ليتم الاحتكام لركلات الحظ الترجيحية.

وكتبت ركلات الحظ النهاية السعيدة للاتحاد بأربع ركلات صحيحة مسجلة، مقابل 3 للفيحاء، ليتأهلوا للدور المقبل.

المباراة شهدت مشاركة المحترفين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد كأساسيين، فيما حصل الأخير على البطاقة الصفراء، ليغيب عن المواجهة المقبل للاتحاد في الكأس لتراكم الإنذارات.