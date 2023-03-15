نوة الحسومات تبلغ ذروتها| تفاصيل انقلاب الطقس.. وهذه المحافظات تعلن الطوارئ

لا تزال البلاد تتعرض لنوة الحسوم، التي تعد الأشرس على الإطلاق، وحذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، حيث ضربت نوة الحسوم مدينة الإسكندرية، وعدد من المحافظات الأخرى.

7 محافظات تتعرض لأمطار شديدة

تعرضت مدن 7 محافظات لأمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدت القليوبية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فيما سقطت أمطار رعدية متفاوتة الشدة أيضا على مدن أبوصوير والقنطرة غرب والمستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن محافظتى المنوفية والشرقية، كما سقطت أمطار خفيفة على مدينتى المطرية والمنزلة بمحافظة الدقهلية، وبعض مدن محافظة دمياط، ومدن برانى والسلوم وغرب مركز ومدينة مرسى مطروح.

التعامل مع الأمطار

وتعاملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مع الأمطار، من خلال المعدات التابعة لها بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ولا توجد إعاقات أمام الحركة المرورية.

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، مكلفا الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني في الشوارع للتدخل السريع في حالة وقوع أي أحداث طارئة.

رفع حالة الاستعداد بالمحافظات

وأشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس، إلى تعرض بعض مدن محافظة القليوبية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما وجه وزير التنمية المحلية برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمتابعة الموقف بصورة مستمرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مطروح تغرق

وشهدت مناطق العلمين والحمام وسيدي عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، أمطارا غزيرة استمرت أكثر من ساعة على بعض المناطق.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بإزالة تراكمات مياه الأمطار بالطرق والشوارع والطريق الدولي، بالتعاون بين مراكز المدن، وشركة المياه والصرف الصحي.

ونوه المحافظ، بالمتابعة المستمرة لرؤساء المدن، على مدار الساعة لمواجهة أية آثار للأمطار على مدن المحافظة، مشددا على رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كما وجه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، واستقبال شكاوى المواطنين عن سوء الأحوال الجوية وإيجاد حلول عاجلة لها.