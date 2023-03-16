على بعد 1000 كم من الإسكندرية.. تفاصيل زلزال قوي يضرب ساحل المتوسط| هل يقترب؟

يشهد العالم، خاصة منطقة المتوسط، موجة من الزلازل والهزات الأرضية المتكررة، على خلفية تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، وتسبب في نكبة 11 ولاية بالأراضي التركية، اضافة الي تدمير عدد من المدن في شمال سوريا.

زلزال جديد قريب من الاسكندرية

كشف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، عن تفاصيل الزلزال الجديد في البحر المتوسط.

وقال أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ ساعات قليلة: "زلزال متوسط 5.2 ريختر، بالبحر المتوسط، مضيفا أنه وقعت عدة زلازل في البحر المتوسط مساء امس الثلاثاء، أهمها غرب جزيرة كريت بقوة 5.2 - 5.4 ريختر الساعة 6:36 مساء بتوقيت القاهرة.

زلزال على بعد 1000 كم من الإسكندرية

أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، تفاضيل الزلزال الجديد، مشيؤا الى أن هذا الزلزال يعتبر من الزلازل القوية بشكل نسبي للبحر المتوسط، خاصة انه من المعتاد من 2 إلى 4 ريختر يوميا.

ولفت إلى أن بؤرة الزلزال تقع على عمق حوالي 14 كم، ويبعد عن الإسكندرية بحوالى 1000 كم، وآخر بعده بدقيقة شمال الإسكندرية بحوالي 500 كم وغرب جزيرة قبرص، بقوة 4 ريختر على عمق 5 كم.

هل تشهد الاسكندرية حدوث تسونامي؟

وأكد أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، ان الزلزال يقع عند التقاء الكتلة الأفريقية مع الأوروسية (الأوروبية-الأسيوية)، وفي المعتاد لا يحدث تسونامي من هذه الزلازل، إلا إذا كانت أقوى من 6.5 ريختر.

ولفت أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إلى أن توابع الزلازل التركية لا تزال مستمرة، حيث حدث اليوم 3 زلازل أقوى من 3 ريختر، و22 زلزالا بين 2 - 3 ريختر، ومع ذلك فان الكتلة التركية تشهد أكثر الفترات (بنهاية فبراير حتى الآن) هدوءا منذ 6 فبراير الماضي، رغم تحذيرات المتنبئ الهولندي لهذه الفترة.

زلزال جديد يضرب تركيا

وتتوالي الزلزال على تركيا واحد تلو الأخر، فضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، منطقة كهرمان مرعش التركية، التي تعتبر إحدى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في شهر فبراير الماضي.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش المنكوبة، جاء بعمق 7 كيلو مترات، وجاء ضمن سلسلة من الهزات الأرضية الضعيفة والمتوسطة التي تضرب الكثير من المناطق التركية على مدار اليوم.