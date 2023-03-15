الزمالك وموسيماني.. القصة الكاملة لعودة "الموس" وحقيقة المفاوضات بين الجانبين

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انباء عن اقتراب نادي الزمالك، من التعاقد مع بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، ومدرب الأهلي المصري السابق، حيث ارتبط اسم الجنوب إفريقي، بتدريب نادي الزمالك في الفترة المقبلة، أملا في الخروج من كبوته الحالية، في ظل سوء النتائج مؤخرا.

تفاصيل تعاقد الزمالك مع موسيماني

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام إدارة نادي الزمالك، بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السعودي.

بيتسو موسيماني

ويواجه البرتغالي جوسوالدو فيريرا، مدرب الزمالك الحالي، مستقبلاً يحيط به الغموض، والمرجح ان ينتهي برحيل البروفيسور العجوز، عقب مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها الجمعة بالجزائر، أو في نهاية الموسم على أقصى تقدير، للهرب من الشرط الجزائي في عقده.

أرقام الأهلي مع موسيماني ترجح كفته

يمتلك الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، تجربة عمل مميزة في مصر مع فريق الأهلي، بداية من 2020 إلى 2022، التي شهدت تتويج الفريق مرتين بلقب دوري أبطال إفريقيا في 2020 و2021، وخسارة نهائي نسخة 2022، أمام الوداد المغربي، إضافة إلى السوبر القاري مرتين، وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وجاء رحيل موسيماني عن الأهلي لأسباب شخصية في صيف العام الماضي، بعدما فشل في الفوز بالدوري المحلي مرتين على التوالي، لصالح الزمالك.

هل يضحي موسيماني بنجاحه في السعودية؟

أشارت التقارير إلى أن أصحاب فكرة التعاقد مع موسيماني، يدعمون موقفهم بنجاح تجربته الحالية في الدوري السعودي القسم الثاني، مع فريق أهلي جدة.

مدرب الأهلي السعودي

وقاد موسيماني الفريق السعودي لصدارة دوري القسم الثاني "دوري يلو"، برصيد 52 نقطة، بعد 25 مباراة، بفارق نقطتين عن الحزم الثاني المتبقي له مباراة.

التفاوض عقب رحيل البروفيسور

رغم مرحلة جس النبض التي بدأت من قبل بعض الأسماء في الزمالك لمعرفة رأي موسيماني، إلا أن الزمالك لن يدخل في مفاوضات جدية مع المدرب الجنوب إفريقي قبل رحيل فيريرا، إضافة إلى الحصول على إذن من إدارة النادي السعودي، حفاظاً مع العلاقات مع الفريق السعودي.

فيريرا

ويبدو موسيماني خياراً مثالياً للزمالك، من أجل عدة أهداف أبرزها نجاحه القاري مع الأهلي، وتحقيقه 3 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا أولهما مع صن داونز في 2016، ثم لقبيه مع الأهلي، علماً بأن الزمالك كان ضحيته في أول نهائيين.

موسيماني

إضافة إلى ذلك، فإن تجربة موسيماني السابقة في الكرة المصرية، لها دور كبير في رغبة الأبيض بالظفر بالمدرب الجنوب إفريقي.

التركيز على عبور الكبوة الافريقية

يستعد نادي الزمالك، لمواجهة حاسمة أمام شباب بلوزداد في الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وشباب بلوزداد

وسيعقد مجلس الإدارة، إجتماعا لحسم مصير فيريرا بعد المباراة، لتحديد موقف النادي من التفاوض مع مدرب جديد من عدمه، حيث يمر الزمالك بسلسلة نتائج سلبية على مستوى الدوري المصري، ويحتل المركز الخامس، كما يحتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا ويواجه شبح الخروج.