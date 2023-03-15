مفاجأة مزعجة.. موسيماني يدخل دائرة الترشيحات لخلافة فيريرا في الزمالك

أكد الإعلامي وليد الحديدي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لأهلي جدة دخل دائرة الترشيحات لتولي تدريب فريق الزمالك في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع مدرب قوي وصاحب سيرة ذاتية كبيرة لخلافة البرتغالي جوسفالدو فيريرا في تدريب الفريق".

وأوضح أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قرر الدفع بمحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في التشكيل الأساسي خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد: "الجهاز الفني للزمالك أن مشاركة الونش ستكون على حساب محمد عبدالغني في ظل تراجع مستوى الأخيرة في المباريات الماضية".

وكان " الونش" شارك كبديل في لقاء إنبي الأخير في مسابقة الدوري بعد عودته من الإصابة.