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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا انتشر فيروس ارتفاع الحرارة في إسنا؟.. استشاري مناعة يكشف دور الحشرات والمياه الراكدة

فيروس
فيروس
محمد البدوي

أثار ظهور حالات إصابة بارتفاع درجات الحرارة في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر حالة من التساؤلات بين المواطنين، خاصة مع ارتباط الإصابات بفيروس موسمي ينتقل عن طريق الحشرات، وما يثار حول طبيعة هذا الفيروس والعوامل التي تساعد على انتشاره.

متابعة الموقف والتأكيد على عدم وجود انتشار وبائي

 وفي الوقت الذي تواصل فيه الجهات الصحية متابعة الموقف والتأكيد على عدم وجود انتشار وبائي أو مرض غامض، تبرز أهمية فهم الظروف البيئية التي تساعد على تكاثر الحشرات الناقلة للأمراض، لا سيما في المناطق الريفية التي تنتشر بها المجاري المائية وبرك المياه الراكدة. 

ومن هنا، تتجه الأنظار إلى دور النظافة العامة والتخلص من مصادر تجمع المياه باعتبارهما من أهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى، إلى جانب التعرف على الأعراض وطرق التعامل الطبي مع الحالات المصابة.

المجاري المائية وبرك المياه الراكدة.. أسباب انتشار الفيروس في إسنا

وكشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن العوامل التي قد تساعد على انتشار الفيروس الذي شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر ظهور حالات إصابة به، موضحًا أن طبيعة بعض المناطق الريفية، وما تتضمنه من مجارٍ مائية وبرك للمياه الراكدة، توفر بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن انتقال هذا النوع من الفيروسات يرتبط بالحشرات، مشيرًا إلى أن وجود المياه الراكدة وغير النظيفة يهيئ الظروف الملائمة لتكاثر البعوض، الذي يمكن أن يكون وسيلة لنقل بعض الفيروسات المسببة لارتفاع درجات الحرارة.

تحذير من فيروسات الخريف.. النظافة أول خطوط الوقاية

وحذر استشاري الحساسية والمناعة من بعض الفيروسات التي قد تنشط خلال فصل الخريف، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بنظافة البيئة المحيطة، والتخلص من برك المياه الراكدة والتجمعات غير النظيفة التي تمثل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات.

وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة لا تعتمد فقط على التعامل مع الحالات المصابة، وإنما تبدأ من الحد من أسباب انتشار العدوى، من خلال تجفيف أماكن تجمع المياه، وتحسين مستوى النظافة العامة، والحد من وجود الحشرات الناقلة للأمراض.

خفض الحرارة والراحة.. كيف يتم التعامل مع المصابين؟

وفيما يتعلق بطرق التعامل مع الحالات المصابة، أوضح الدكتور أمجد الحداد أن العلاج يعتمد بصورة أساسية على تخفيف الأعراض المصاحبة للعدوى، من خلال استخدام الوسائل المناسبة لخفض درجة حرارة الجسم والحصول على الراحة.

وأضاف أن الجهاز المناعي يستطيع التغلب على كثير من هذه الإصابات بصورة طبيعية، مؤكدًا أهمية التعامل الطبي السليم مع الأعراض وعدم إهمال الحالة الصحية للمصاب، خاصة عند استمرار ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أعراض تستدعي التقييم الطبي.

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