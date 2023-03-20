أسعار تنافسية لـ اللحوم والفراخ والأرز والمكرونة قبل رمضان|جودة عالية وتخفيضات للنصف

مع حلول شهر رمضان الكريم يزيد الإقبال على شراء السلع الغذائية وخاصة اللحوم والفراخ والأرز وغيرها، ومع ارتفاع الأسعار غير المسبوق هذا العام تحرص الدولة على توفير السلع بأسعار مخفضة بهدف التسهيل على المواطنين وللحد من جشع التجار.

في السطور التالية نستعرض أسعار بعض السلع الغذائية وأماكن تواجدها بأسعار مخفضة:

البرازيلي والسوداني والتشادي.. جودة عالية بسعر أقل

تتوافر اللحوم البلدي في الأسواق العادية ومحال الجزارة بأسعار تتراوح بين 220 إلى 280 جنيه، بينما تتوافر بدائل للحوم البلدية مثل اللحوم السوداني والبرازيلي والتشادي، عبر منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة المنتشرة في جميع المحافظات وأسعارها كالتالي:

تبدأ أسعار اللحوم المجمدة من 90 ل 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم وصل سعرها 150 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيها

كما سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز في منافذ الزراعة بين 200 - 220 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 220 و250 جنيها وفقا للقطعية.

فيما وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 150 و160 جنيها للكيلو، ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيها للكيلو الواحد، أما اللحوم التشادية فتتراوح أسعارها بين 130 حتى 145 جنيها للكيلو وتتوافر عبر أول منفذ بيع في شارع عزالدين عمر بالجيزة، ومن المقرر إقامة شوادر خاصة وزيادة منافذ لبيعها خلال الأيام القادمة.

"البرازيلي" تنافس "البلدي" بفارق 35 جنيه

بعدما ارتفع سعر الفراخ البلدي في الأسواق ليزيد عن 100 جنيه للمستهلك، أعلنت الدولة عن طرح فراخ من الخارج "برازيلي" في الأسواق بداية من منتصف فبراير الماضي، تلبية لاحتياجات المواطنين من الدواجن ولمواجهة ارتفاع الأسعار قبل حلول شهر رمضان.

ويتم طرح الفراخ البرازيلي في عدد كبير من المنافذ في مختلف المحافظات، ومنها فروع ومقرات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تبيع المولات وسلاسل الهايبر الفراخ البرازيلي وعدد كبير من السوبر ماركات الشهيرة داخل وخارج القاهرة وأسعارها كالتالي:

- سعر الفراخ البرازيلي للكيلو الواحد: 65 جنيهًا.

- سعر الفراخ البرازيلي المستوردة وزن 1.5 كجم: 95 جنيهًا.

- سعر الفراخ البرازيلي المستوردة وزن 1100 جرام: 71.5 جنيه.

- سعر الفراخ البرازيلي المستوردة وزن 1200 جرام: 78 جنيها.

أسعار تنافسية للأرز والمكرونة

طرحت شركات وزارة التموين منتجاتها في المنافذ المختلفة بتخفيضات كبيرة وجاءت الأسعار كالتالي:

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها

- أرز مصري كامولينو عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

- مكرونة سائبة بسعر 17 جنيها بدلا من 18 جنيها.

- مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه.

- مكرونة وزن 400 جرام بسعر 8 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه.