عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

الدواجن
الدواجن

هبطت أسعار الدواجن بقوة اليوم أول أيام شهر رمضان الفضيل ، إذ تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين بنحو 25 جنيها من أعلى سعر قبل عدة أيام ، ليسجل اليوم 65 جنيها في المزرعة ، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

تراجع أسعار الفراخ

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم لتسجل نحو 68 جنيها فقط المزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75 ، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا قبل أيام.

اقرأ أيضا:
 

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-3-2023

البانيه انخفض 40 جنيها.. خبر سار للمواطنين عن أسعار الدواجن قبل رمضان

أسعار الفراخ
الدواجن 
أسعار الفراخ

70 جنيهًا

وتراجع سعر كيلو البانيه بقوة اليوم ليسجّل بداية من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في  بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيها بين أقل وأعلى سعر.

أسعار الفراخ اليوم

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

سعر كيلو البانيه

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة ، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
اسعار الفراخ اليوم

انتهاء الأزمة 

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، كشف عن انتهاء أزمة الدواجن قبل أيام  قائلا، “شهدنا أزمة عابرة في الدواجن  لكنها انتهت ولن تحدث مجددًا، الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن كان ازمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن”.

استيراد كمية جديدة

من جانبها اعلنت وزارة التموين، التعاقد قبل أيام على استيراد كمية جديدة من البرازيل تقدّر بـ  ‏‏25000 طن دواجن مجمدة، التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية حتى 23 ‏من الشهر الجاري.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ومع أول يوم رمضان تكون أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم محل اهتمام الكثير،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.
أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.
الكتاكيت 

أسعار البيض اليوم

ومع أول أيام الشهر الفضيل  يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر للسحور ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و 102 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.
البيض 
الدواجن اسعار الدواجن سعر كرتونة البيض الأحمر كيلو الفراخ البيضاء أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي سعر كيلو البانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

انتبه.. خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ولجنة الفتوى تحذر منه

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

اعتبرتها عتاب محبين.. قصة تهديد نجم الهلال بالقتل ووعده بالتأهل أمام الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023..فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

أثقل نجفة وأكبر منبر .. مسجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

موضوعات متعلقة

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

البانيه انخفض 40 جنيها.. خبر سار للمواطنين عن أسعار الدواجن قبل رمضان

هبوط مستمر.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبط قبل ساعات من رمضان

وداعا أزمة الفراخ.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد تراجعها 24 جنيها

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

ترشيحاتنا

حدث ليلا | الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

بعد رفع الفائدة .. البنوك الأمريكية الكبرى تقود تراجعات وول ستريت

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

اعرف سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في السعودية

لمريض السكري.. احرص على اتباع هذا النظام في رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمريض السكري.. احرص على اتباع هذا النظام في رمضان

فرق العمر مش كبير أوي.. حكاية علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وحقيقة الزواج

مشروب رمضان .. طريقة تحضير التمر الهندي بالخطوات

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات قبل الإفطار؟

فيديو

فرق العمر مش كبير أوي.. حكاية علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وحقيقة الزواج

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ