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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

الدواجن
الدواجن

هبطت أسعار الدواجن اليوم بقوة مقارنة بأسعار الأمس والأيام الماضية، ليسجل سعر الدواجن البيضاء الأمهات نحو 57 جنيها في المزرعة ويباع للمواطنين بدءا من 60 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين نحو 63 جنيها في المزرعة ويباع بدءا من 65 جنيها للمواطنين في المحلات.

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40 جنيهًا

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين بنحو 40-60 جنيها ، إذ يبدأ سعره للمستهلك من 140 جنيهًا بعدما سجل 180 و200 جنيه خلال الأيام الماضية ، وهو التراجع الأكبر منذ شهور.

أسعار الفراخ
البانيه
أسعار الفراخ

تراجع أسعار الفراخ

وهبطت أسعار الدواجن بقوة نتيجة توافر المعروض مع استيراد كميات كبيرة من الفراخ المجمدة البرازيلي ، إذ تشير الأسعار الجديدة إلى انتهاء أزمة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
  • الفراخ البلدي : 110-115 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 120 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 70- 85 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90  جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 57 في المزرعة ، و60-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط اليوم بين 85 و89 فيما سجل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 130 جنيها.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وفي خامس أيام رمضان يبحث الكثير عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.
الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 13 : 14 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وفي خامس يوم رمضان يهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر للسحور ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

البيض 
  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 99- 100 جنيهًا في المزرعة، و 105 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 108 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.

البانيه
البانيه
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