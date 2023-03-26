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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

60 جنيها.. تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض الآن والبط مفاجأة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة في المحلات وفي المزارع، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين في المزرعة نحو 65 جنيها لأول مرة منذ شهور، ويباع للمستهلك في المحلات بدءا من 69 جنيها، ما يؤكد انتهاء أزمة الدواجن في مصر.

60 جنيهات مرة واحدة

وتراجع سعر كيلو البانيه بما يزيد على 60 جنيها، إذ سجل اليوم بداية من 140 جنيها في المحلات للمستهلك بعدما سجل نحو 200 و210 جنيهات قبل أيام قليلة.

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أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الفراخ بقوة اليوم مع رابع أيام الشهر الفضيل، لتسجل مستويات متدنية مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء في وقت سابق من هذا العام إلى 95 جنيها، ولكن تراجع ليبدأ اليوم من 69 جنيها، فيما سجل سعر الدواجن الأمهات نحو 63 جنيها في المزرعة.

الدواجن 

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و68 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
  • الفراخ البلدي : 110-115 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 120 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 75- 85 جنيهًا للكيلو.
الفراخ 
أسعار الفراخ اليوم
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90  جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 53-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 40-50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 63 في المزرعة ، و67-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار الفراخ اليوم

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط اليوم بين 85 و89 فيما سجل سعر كيلو البط البلدي من 125 و130 جنيها.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وفي رابع أيام رمضان يبحث الكثير عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.
الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 13 : 14 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.
الكتاكيت 

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر للسحور في رابع أيام رمضان ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 99- 101 جنيهًا في المزرعة، و 105 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 108 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.
البيض 
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