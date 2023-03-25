كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا منذ بداية رمضان، وتراوح هذا الانخفاض بالمزرعة من 5 إلى 7 جنيهات، ليؤثر إيجابيا على الأسعار بالأسواق، كما يؤدي أيضًا إلي انخفاض أسعار البيض.

أسعار الدواجن البرازيلي

سعر الفرخة وزن الكيلو و100 جرام بلغ 71.5 جنيه.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام سجل 78 جنيها.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف بلغ 95 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 65 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها بعدما كان سعرها 77 جنيهًا منذ يومين.

سعر الدواجن الأمهات 64 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 69 جنيها.

الدواجن الساسو بلغ سعر الكيلو منها 100 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، بعدما وصل سعرها إلى 115 جنيهًا منذ يومين.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 79 و81 جنيها للكيلو.

سعر كيلو البانيه يتراوح بين 140 و160 جنيها.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و40 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 13 : 14 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 10 - 11 جنيهًا.

أسعار البط

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 69 إلى 70 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 77 إلى 79 جنيها.

حقق سعر البط المسكوفى 90 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 إلى 83 جنيها.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن جميع المؤشرات توحى بانخفاض قادم فى أسعار الدواجن، خاصًة بعد مجهودات عديدة تقوم بها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع أمامهم فى شهر رمضان الكريم.

وأشاد “خليفة”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، بقرار الدولة بإستيراد الدواجن البرازيلية من أجل سد الفجوة فى الدواجن بعد أزمة نقص الأعلاف، موضحًا أن الدولة حريصة على توفير السلع من بأسعار أقل من الأسواق من خلال منافذ “أمان” و"أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ التابعة للدولة.

وأشار إلى أن الأعلاف متوفرة في الأسواق، وتم دخول كميات كبيرة من الكتاكيت وزيادة الدورات الإنتاجية، إضافة إلى الدواجن البرازيلي التي أدت إلى زيادة المعروض.