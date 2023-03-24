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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التراجع مستمر.. هل تنخفض أسعار الدواجن تحت حاجز 50 جنيها؟

صدى البلد

هل شهر رمضان الكريم، وشهد أول أيامه هبوطا كبيرا في أسعار الدواجن، الأمر الذي أدخل السرور على قلوب المواطنين، حيث تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين بنحو 25 جنيهًا عن ما كان عليه قبل عدة أيام.

ومع الانخفاض الذي شهدته أسعار الدواجن في أول أيام شهر رمضان الكريم، تساءل البعض عن إمكانية استمرار الهبوط في الأسعار حتى ينخفض عن 50 جنيهًا مرة أخرى أم لا؟ فكيف كانت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم؟… 

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انخفاض أسعار الدواجن في أول أيام شهر رمضان 

شهد أول أيام شهر رمضان الكريم انخفاضا كبيرا في أسعار الدواجن في الأسواق حيث سجلت: 

  • كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 65 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك باسعار تتراوح ما بين 71 و 75 جنيهًا
  • كيلو الدواجن التسمين يتراوح سعرها ما بين 71 و 77 جنيهًا، بعد ما كانت تسجل 95 جنيهًا قبل أيام
  • تراجع سعر كيلو البانية بقوة حيث تبدأ أسعاره من 140 جنيهًا للمستهلك، بفارق 70 جنيه عن سعره في السابق
  • كيلو الفراخ البيضاء تبدأ من 65 في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يبدأ من 70 جنيهًا
  • الفراخ البلدي بسعر 115 - 120 جنيه للكيلو
  • الأوراك يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 78 و 91 جنيه
  • الصدور بالعظم يبدأ سعر الكيلو منها من 95 جنيه

هل تنخفض أسعار الدواجن لأقل من 50 جنيه؟ 

بعد أن بذلت الحكومة المصرية قصارى جهدها لحل أازمة ارتفاع أسعار الدواجن، وتخفيف العبء على المواطنين، بالأفراج الجمركي عن الأعلاف، واستيراد كميات من الفراخ البرازيلي المجمدة بأسعار أقل من مثيلتها المحلية، شهد أول أيام شهر رمضان، بدء انفراجه للأزمة وانخفاض ملحوظ في أسعارها، حيث كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة عن انتهاء تلك الأزمة قبل أيام قائلاً: 

شهدنا أزمة عابرة في الدواجن لكنها انتهت ولن تحدث مجددًا، الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن كان أزمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليًا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن».

طمأن الإنخفاض في اسعار الدواجن وهذه التصريحات التي كشف عنها رئيس شعبة الدواجان بالغرفة التجارية بالجيزة المواطنين عن وجود أمل لإنخفاض سعر الكيلو من الفراخ عن الـ 50 جنيه كما كانت في السابق.

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