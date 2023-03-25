نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

تراجعت أسعار الدواجن بقوة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وهبط سعر البانيه بقوة ليسجل مستويات جديدة لم يصل إليها منذ أشهر، إذ سجل كيلو الفراخ البيضاء التسمين نحو 65 جنيها في المزرعة بحد أدني، ليصل للمستهلك بدءا من 70 جنيها فيما فوق ، وهي القيمة التي لم تحدث من حوالي 3 شهور.

أسعار الفراخ اليوم

وهبطت أسعار الفراخ بقوة خلال الأيام القليلة الماضية مع دخول شهر رمضان الفضيل، لتسجل مستويات متدنية مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء في وقت سابق من هذا العام إلى 95 جنيها ، ولكن تراجع ليبدأ اليوم من 70 جنيها.

اقر أ أيضا:

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو البانيه

وهبط سعر كيلو البانيه بحوالي 60 جنيها من أعلى سعر وصل إليه الأيام السابقة ، وهو 210 جنيهات ليبدأ اليوم في المتوسط من 150 جنيها للكيلو في المحلات للمستهلك ويصل حتى 170 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البلدي : 113-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 75- 87 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 150- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 82 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 55-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة ، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط اليوم بين 85 و89 فيما سجل سعر كيلو البط البلدي من 125 جنيها.

أسعار البط اليوم

انتهاء الأزمة

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أكد انتهاء أزمة الدواجن قائلا في تصريحات تليفزيونية، “شهدنا أزمة عابرة في الدواجن لكنها انتهت ولن تحدث مجددًا، الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن كان ازمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن”.

كمية جديدة

وأعلنت وزارة التموين، التعاقد على استيراد دفعة جديدة من الفراخ البرازيلي تقدّر بـ 25000 طن دواجن مجمدة، التي ‏تصل الموانئ المصرية تباعا خلال رمضان.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وفي ثالث أيام رمضان يبحث الكثير عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 13 : 14 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وفي ثالث أيام الشهر الفضيل يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر للسحور ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 98- 99 جنيهًا في المزرعة، و 105 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 108 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.