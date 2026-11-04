قصف إسرائيلي يستهدف دراجة نارية بمرجعيون جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية بمرجعيون جنوبي لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وشهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، صباح اليوم /الأربعاء/، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، تمثل في قصف مدفعي واستهداف عدد من البلدات، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر للاحتلال الاسرائيلي على علو منخفض.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري ووادي زبقين في قضاء صور، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تطال مناطق الجنوب



كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة برعشيت، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية والتصعيد الميداني في عدد من المناطق الجنوبية.