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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية البنك الدولي الجديدة لدعم الاقتصاد

رئيس وزراء لبنان يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية البنك الدولي الجديدة لدعم الاقتصاد
رئيس وزراء لبنان يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية البنك الدولي الجديدة لدعم الاقتصاد
أ ش أ

 بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة نائب رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد فاخوري، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة اللبنانية والمؤسسة، ومتابعة البرامج والمشاريع التي تدعمها في لبنان.

وتناول الاجتماع المشاريع التي تعمل المؤسسة على دعمها، ولا سيما في قطاعَي الطاقة والنقل، إلى جانب سبل مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي.

كما بحث الجانبان إعداد استراتيجية جديدة لمجموعة البنك الدولي في لبنان للسنوات الخمس المقبلة، على أن يُستكمل إعدادها خلال الربع الأول من العام المقبل .

وتركّز المباحثات على توسيع مجالات التعاون بين لبنان ومؤسسات مجموعة البنك الدولي، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يساعد على تحسين الخدمات الأساسية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفد من مؤسسة التمويل الدولية نائب رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد فاخوري الحكومة اللبنانية

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