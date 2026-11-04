السفير الروسي في لبنان: الوحدة الوطنية تقوم على احترام التنوع وتعزيز تماسك الشعوب

أكد سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف أن الوحدة الوطنية لا تعني التشابه، بل تقوم على احترام التنوع الاجتماعي والديني والثقافي، مشدداً على أن هذا التنوع يشكل ركيزة أساسية لقوة الشعوب وتماسكها، وذلك في كلمة وجهها بمناسبة «يوم الوحدة الوطنية» في روسيا.

وأشار السفير الروسي إلى أن وسط بيروت يشهد تجاور المساجد والكنائس المسيحية، وأن لبنان، رغم صغر مساحته، يحتضن جماعات متنوعة في معتقداتها وآرائها.

وأعرب عن أمله في أن تكون السنوات الصعبة التي مر بها لبنان قد عززت إدراك شعبه لأهمية العيش بكرامة في ظل تنوعه الداخلي، وترسخت لديه قناعة بأن الوحدة لا تستلزم التشابه، مشيراً إلى أن روسيا ولبنان وصلا إلى هذه الحقيقة عبر مسارين مختلفين، إلا أن هذا الفهم المشترك يقرب بين الشعبين.

واختتم روداكوف كلمته بتمنياته للبنان وشعبه بالسلام والخير والازدهار، وللمواطنين الروس وأبناء وطنهم المقيمين في لبنان بدفء القلوب والسعادة بين أحبائهم والثقة بالمستقبل.