البانيه نزل 56 جنيها.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

يهتم المواطن المصري بمتابعة أسعار الدواجن وكرتونة البيض بشكل يومي، خلال شهر رمضان، خاصة بعد إجراءات الدولة لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وضخ كميات كبيرة من الدواجن بالأسواق بما يحدث حالة ضبط في الأسواق والأسعار.

توفير الأعلاف

تتحرك الحكومة في كافة الاتجاهات لتوفير متطلبات السوق المصري، خاصة من الأعلاف والتي تدخل في صناعات هامة وكثيرة، من بينها صناعة الدواجن "أى نقص بها يزيد من ارتفاع أسعار الدواجن".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، اجتماعاً مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

خلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة تقريراً حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف، بما يدعم الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، ويحول دون ارتفاع أسعارها.

وتم التوافق، في ختام الاجتماع، على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن في المزارع، وتفادي أية انقطاعات في الإنتاج.

سعر البانيه بالأسواق

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين ليبدأ من 144 جنيها للكيلو بعدما سجل نحو 180 و 200 جنيه قبل أيام ، ليتراجع بنحو 56 جنيها للكيلو كفارق سعر بين أعلى ثمن قبل أيام وأقل سعر اليوم.

سعر الدواجن بالأسواق

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق، وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 7: 8 جنيهات.

كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات.

أسعار البيض

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 98- 99 جنيها في المزرعة، و 105 و107 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 97 جنيهًا في المزرعة، وبين 102-105 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 95 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 100-110 جنيهات.

معلومات عن البورصة السلعية

يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن البورصة السلعية التي تهدف إلى ضبط إيقاع منظومة التجارة الداخلية بما يخدم جميع أطراف المنظومة عبر تقليل حلقات التداول لخفض الهدر والهالك، وكذا الشفافية في عمليات التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية وخفض أسعار التجزئة.

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، أكد أن البورصة السلعية منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.

وقال عشماوي لـ صدى البلد، إن البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية".

وأضاف أن البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.