الكيلو يبدأ من 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الأن قبل العيد

هبطت أسعار الدواجن اليوم مجددا في المزرعة والمحلات مقارنة بأسعار الأمس الأحد، إذ يبدأ سعر الكيلو الأمهات من 50 جنيها، فيما يباع سعر كيلو الفراخ البيضاء بداية من 69 جنيها ببعض المحلات وحتى 77 جنيها في المتوسط، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بعدما سجل نحو 200 جنيه أو يزيد الأيام الماضية ، ليبدأ سعر الكيلو اليوم من 146 جنيها وحتى 165 جنيها أو 175 في بعض الأماكن، وهو ما يرجع إلى هامش الربح الذي يضيفه التاجر.

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سعر الفراخ الآن

أسعار الفراخ اليوم، محل اهتمام الكثير خاصة في الأيام قبل العيد، إذ تراجعت بشكل ملحوظ لتبدأ من 69 جنيها في المحلات للمستهلك بعد 75 و78 أول أمس، فيما تراجعت في المزرعة إلى نحو 67 جنيها فقط.

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البلدي : 110-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 86- 92 جنيها للكيلو.

الأوراك: بين 75- 86 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 146- 175 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 38-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 48 جنيهًا في المزرعة، و50-60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط اليوم بين 70 و80 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 125 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 6: 7 جنيهات.

كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير في شهر رمضان بالبحث عن سعر كرتونة البيض اليوم للسحور في اليوم الـ 26 من الشهر الفضيل ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 105- 108 جنيهات في المزرعة، و 110 و115 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 103 جنيهات في المزرعة، وبين 109-113 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي من 93 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 104-105 جنيهات.