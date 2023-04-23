تبدأ من 50 جنيها.. أسعار الدواجن في آخر أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الدواجن تراجعا خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض بسبب انهيار سعر الكتكوت فى المزارع والأسواق، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق.



أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 65 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها ، بينما بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 78 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيها.

وتراوح سعر الدواجن الأمهات فى المزرعة من 50 إلى 52 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 99 إلى 100 جنيهًا بالمزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو بالأسواق.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و60 جنيها.



أسعار الدواجن البرازيلي

• سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

• سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

• سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 78 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 85 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 110 جنيهات

أسعار البانية اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه ليبدأ من 140 جنيها للبانيه الأمهات، فيما سجل سعر البانيه الأبيض التسمين نحو 150 -170 جنيها كحد أقصى حسب المنطقة .