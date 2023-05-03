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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البانيه الآن

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 3 مايو 2023، وتحرك سعر الدواجن البيضاء اليوم بنحو جنيه واحد مسجلة 67 جنيها للكيلو مقارنة ب 68 للكيلو خلال تعاملات أمس.

سعر الدواجن اليوم 

وكانت أسعار الدواجن قد هبطت بشكل كبير، إذ تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين بنحو 25 جنيها من أعلى سعر لها وصل خلاله سعر الفراخ البيضاء إلى 92 جنيها للكيلو.

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-5-2023

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن للمستهلك اليوم الاربعاء 3-5-2023 ضمن نشرته الخدمية وكذلك أسعار البيض اليوم 

 وسجل سعر الدواجن اليوم  67 جنيها في المزرعة ، ويباع للمستهلك بداية من 77 جنيهًا.

تراجع أسعار الفراخ اليوم 

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل نحو 62 جنيها فقط المزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 70 جنيهًا للكيلو وحتى 72 ، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 75 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا قبل أيام.

 

وتراجع سعر كيلو البانيه  اليوم ليسجّل بداية من 170 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 180 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

 

سعر الدواجن البيضاء اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 جنيهًا في المزرعة، و 75جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 77- 80 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 170- 180 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 55- 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 30 - 40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 62 في المزرعة ، و 60-72 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الكتاكيت اليوم

ارتفع سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 10-12 جنيها 

أسعار البيض اليوم 

يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 101 جنيهًا في المزرعة، و 107 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 101 جنيهًا في المزرعة، وبين 107 - 112جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 101 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 108-110 جنيه

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