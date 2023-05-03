11 جنيهًا تراجعًا في سعر البيض.. والدواجن تهبط إلى 72 جنيهًا

تراجعت أسعار البيض في الأسواق بنحو 11 جنيهًا، بعد انخفاض الطلب عليها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وخلال أسبوع واحد تراجع سعر طبق البيض بنحو 5 جنيهات

أسعار البيض اليوم

يبحث الكثير عن سعر البيض اليوم خاصة أنها تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم تسجل 101 جنيه في المزرعة للأحمر، و 107 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض اليوم وصل إلى 101 جنيه في المزرعة للابيض ، وبين 107 - 112جنيهًا بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر البيض البلدي اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 101 جنيه في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 108-110 جنيهات.

سعر الدواجن اليوم

تراوح سعر الدواجن البيضاء أمس الثلاثاء 2-5-2023، بين 63 و65 جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 72 و74 جنيها.

وتراوح سعر الدجاج البلدي داخل المزرعة بين 90 و95 جنيهًا وتباع للمستهلك بسعر 95-100 جنيه.