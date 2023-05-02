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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي في سعر الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب تذبذب قوي خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى جميع الاعيرة الذهبية في مصر والعالم.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستستمر في التذبذب والتحركات العرضية في السيطرة على تداولات الذهب العالمية اليوم الثلاثاء.

 وذلك في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياط الفيدرالي التي تصدر غد، ليستمر المعدن النفيس في التداول تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ليترقب أي تغير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.

سعر الذهب اليوم 

وتحرك سعر الذهب في مصر، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيها مسجلا 2650 جنيها للجرام الواحد.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-5-2023، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة بيع 2,246 شراء 2,271

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى بيع 2,994 شراء 3,029

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى بيع 2,620 شراء 2,650

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,994 شراء 3,029
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,745 شراء 2,776
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,620 شراء 2,650
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,246 شراء 2,271
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,747 شراء 1,767
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,497 شراء 1,514
الاونصةبيع 93,122 شراء 94,189
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,960 شراء 21,200
الكيلوبيع 2,994,286 شراء 3,028,571

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,960 شراء 21,200

 تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم وغد، ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي وقد نرى أسعار الذهب تعود إلى اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة.

 

 

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