تذبذب قوي في سعر الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب تذبذب قوي خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى جميع الاعيرة الذهبية في مصر والعالم.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستستمر في التذبذب والتحركات العرضية في السيطرة على تداولات الذهب العالمية اليوم الثلاثاء.

وذلك في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياط الفيدرالي التي تصدر غد، ليستمر المعدن النفيس في التداول تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ليترقب أي تغير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وتحرك سعر الذهب في مصر، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيها مسجلا 2650 جنيها للجرام الواحد.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-5-2023، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة بيع 2,246 شراء 2,271

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى بيع 2,994 شراء 3,029

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى بيع 2,620 شراء 2,650

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,029 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,776 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,650 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,271 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,767 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,514 الاونصة بيع 93,122 شراء 94,189 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,960 شراء 21,200 الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,028,571

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,960 شراء 21,200

تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم وغد، ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي وقد نرى أسعار الذهب تعود إلى اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة.