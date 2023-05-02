تذبذب قوي في سعر الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب تذبذب قوي خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى جميع الاعيرة الذهبية في مصر والعالم.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستستمر في التذبذب والتحركات العرضية في السيطرة على تداولات الذهب العالمية اليوم الثلاثاء.
وذلك في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياط الفيدرالي التي تصدر غد، ليستمر المعدن النفيس في التداول تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ليترقب أي تغير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.
سعر الذهب اليوم
وتحرك سعر الذهب في مصر، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيها مسجلا 2650 جنيها للجرام الواحد.
ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-5-2023، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة بيع 2,246 شراء 2,271
سعر الذهب عيار 24
وصل سعر الذهب عيار 24 إلى بيع 2,994 شراء 3,029
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى بيع 2,620 شراء 2,650
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,994 شراء 3,029
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,745 شراء 2,776
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,620 شراء 2,650
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,246 شراء 2,271
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,747 شراء 1,767
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,497 شراء 1,514
|الاونصة
|بيع 93,122 شراء 94,189
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 20,960 شراء 21,200
|الكيلو
|بيع 2,994,286 شراء 3,028,571
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,960 شراء 21,200
تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم وغد، ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي وقد نرى أسعار الذهب تعود إلى اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة.