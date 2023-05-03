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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-5-2023

دولار أمريكي - صورة
دولار أمريكي - صورة أرشيفية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-5-2023، واصل الاستقرار على مدار أكثر من شهر، على مستوى جميع البنوك العاملة في مصر.

وعالميًا، ارتفع الدولار مستكملاً مسيرة أرباحها للجلسة الثالثة على التوالي وسط عطلة عيد العمال بأوروبا، ولكن مؤشر الدولار استمر مع ذلك بالتداول أدنى مستوى 102 نقطة، بعد ما قلص أرباحه وتراجع لأدناه يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق  نتائج اجتماع البنك الفيدرالي التي تصدر اليوم الأربعاء، وتشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي.

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سعر الدولار اليوم 

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 3 مايو 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو  30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك ميد بنك نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .


أسعار الدولار صرف اليوم 


سجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد،كريدى اجريكول، قناة السويس، الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC، بلوم) نحو  30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (الأهلى، مصر) نحو  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

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