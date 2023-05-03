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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

280 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

صدى البلد

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، على الرغم من ارتفاعه عالميا متجاوزا مستوى الـ 2000 دولار للأوقية.

 

وختام أمس الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% أو 31.10 دولار لتصل إلى 2023.30 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل.

 

وفي مصر تراجع سعر الذهب، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجع من  21400 جنيه بالامس إلى 21120 جنيه اليوم الاربعاء بانخفاض بلغ 280 جنيها.

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سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة بيع 2,246 شراء 2,263

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى بيع 2,994 شراء 3,017

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى بيع 2,620 شراء 2,640

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24بيع 2,994 شراء 3,017
سعر الذهب عيار 22بيع 2,745 شراء 2,766
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,620 شراء 2,640
سعر الذهب عيار 18بيع 2,246 شراء 2,263
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,747 شراء 1,760
عيار 12بيع 1,497 شراء 1,509
الاونصةبيع 93,122 شراء 93,833
الجنيه الذهببيع 20,960 شراء 21,120
الكيلوبيع 2,994,286 شراء 3,017,143

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