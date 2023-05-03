280 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، على الرغم من ارتفاعه عالميا متجاوزا مستوى الـ 2000 دولار للأوقية.
وختام أمس الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% أو 31.10 دولار لتصل إلى 2023.30 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل.
وفي مصر تراجع سعر الذهب، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجع من 21400 جنيه بالامس إلى 21120 جنيه اليوم الاربعاء بانخفاض بلغ 280 جنيها.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة بيع 2,246 شراء 2,263
سعر الذهب عيار 24
وصل سعر الذهب عيار 24 إلى بيع 2,994 شراء 3,017
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى بيع 2,620 شراء 2,640
أسعار الذهب اليوم
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,994 شراء 3,017
|سعر الذهب عيار 22
|بيع 2,745 شراء 2,766
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,620 شراء 2,640
|سعر الذهب عيار 18
|بيع 2,246 شراء 2,263
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,747 شراء 1,760
|عيار 12
|بيع 1,497 شراء 1,509
|الاونصة
|بيع 93,122 شراء 93,833
|الجنيه الذهب
|بيع 20,960 شراء 21,120
|الكيلو
|بيع 2,994,286 شراء 3,017,143
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