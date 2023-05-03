280 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، على الرغم من ارتفاعه عالميا متجاوزا مستوى الـ 2000 دولار للأوقية.

وختام أمس الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% أو 31.10 دولار لتصل إلى 2023.30 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل.

وفي مصر تراجع سعر الذهب، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجع من 21400 جنيه بالامس إلى 21120 جنيه اليوم الاربعاء بانخفاض بلغ 280 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة بيع 2,246 شراء 2,263

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى بيع 2,994 شراء 3,017

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى بيع 2,620 شراء 2,640

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,017 سعر الذهب عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,766 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640 سعر الذهب عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,263 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,760 عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,509 الاونصة بيع 93,122 شراء 93,833 الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,120 الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,017,143

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