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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، رغم ارتفاع سعر الذهب عالميا.

 

سعر الذهب اليوم

وخسر سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بنحو 30 جنيها حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 2640 جنيها للجرام مقارنة بـ 2670 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة الراغبين في الاستثمار وأيضا الراغبين في الزواج، ذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في مصر ضمن نشرته الخدمية.

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سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2620 جنيها مقارنة بـ 2640 بداية تعاملات اليوم مرتفعا بنحو 40 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار24

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 3017 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 2263 جنيها للشراء 

سعر بيع الذهب 

وتقل أسعار الذهب للبيع بـ 20 جنيها تقريبا عن سعر الشراء 

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,994 شراء 3,017
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,745 شراء 2,766
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,620 شراء 2,640
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,246 شراء 2,263
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,747 شراء 1,760
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,497 شراء 1,509
الاونصةبيع 93,122 شراء 93,833
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 20,960 شراء 21,120
الكيلوبيع 2,994,286 شراء 3,017,143

 

وتترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك الاحتياط الفيدرالي التي تصدر اليوم الأربعاء، ليستمر المعدن النفيس في التداول تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ليترقب أي تغير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

 

 تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي وقد نرى أسعار الذهب تعود إلى اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة.

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