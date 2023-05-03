تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، رغم ارتفاع سعر الذهب عالميا.

سعر الذهب اليوم

وخسر سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بنحو 30 جنيها حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 2640 جنيها للجرام مقارنة بـ 2670 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة الراغبين في الاستثمار وأيضا الراغبين في الزواج، ذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في مصر ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2620 جنيها مقارنة بـ 2640 بداية تعاملات اليوم مرتفعا بنحو 40 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار24

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 3017 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 2263 جنيها للشراء

سعر بيع الذهب

وتقل أسعار الذهب للبيع بـ 20 جنيها تقريبا عن سعر الشراء

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,017 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,766 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,263 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,760 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,509 الاونصة بيع 93,122 شراء 93,833 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,960 شراء 21,120 الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,017,143

وتترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك الاحتياط الفيدرالي التي تصدر اليوم الأربعاء، ليستمر المعدن النفيس في التداول تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ليترقب أي تغير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي وقد نرى أسعار الذهب تعود إلى اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة.