2640 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023، إذ تراجعت الأسعار بعدما سجلت مستويات قياسية وصلت بها إلى تخطى 3 ألاف جنيه لعيار 24 ، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.

680 جنيها

وتراجع سعر الجنيه الذهب بعدما سجل 21800 جنيه، ليسجل اليوم نحو 21120 جنيها كأقل سعر اليوم، بتراجع قدره نحو 680 جنيها دفعة واحدة.

سعر الذهب

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أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على الشراء بمعرفة سعر مصنعية الجرام، والذي يبحث عنه الكثير خاصة في أوقات الخطوبة ، إذ يزداد البحث في الوقت الحالي عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

سعر الجرام عيار 21 الآن سجل نحو 2640 جنيها للشراء بدون مصنعية بعد 2800 جنيه قبل يومين، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2760 جنيها وقد يصل إلى 2880 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

الذهب مباشر الآن

ويتغير سعر الذهب مباشر الآن ، خاصة عيار 21، واذلي يبحث عنه الراغبون في البيع والشراء، ويكون التغير خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 3,017 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2640 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 2,263 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14: 1,760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 : 21120 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24