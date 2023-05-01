880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-4-2023، إذ تراجعت الأسعار بعدما سجلت مستويات قياسية ، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.

700 جنيه

وفي سياق متصل وبالتزامن مع تراجع سعر الذهب عيار 21 من 2800 إلى 2610 جنيهات ، توقّع ناجي فرج عضو شعبة الذهب في تصريحات صحفية، تراجع عيار 21 إلى 2100 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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أسعار الذهب

الجنيه الذهب نزل 880

وتراجع سعر الجنيه الذهب بعدما سجل 22 ألف جنيه، ولكنه عاد ليسجل اليوم نحو 21120 جنيها ، بتراجع قدره نحو 880 جنيها دفعة واحدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير من الراغبين في الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الجرام، والذي يبحث عنه الكثير خاصة في أوقات الخطوبة ، إذ يزداد البحث في الوقت الحالي عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2640 جنيها للشراء بدون مصنعية بعد 2800 جنيه قبل يومين، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2770 جنيها وقديصل إلى 2900 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أسعار الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر اليوم الاثنين، خاصة عيار 21، يبحث عنه الراغبون في البيع والشراء، والذي يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين: 3,017 جنيها.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,640 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 18: 2,263 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14: 1,760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 : 21,120 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين، عيار 24: 1,982 دولارا بعد 2040.