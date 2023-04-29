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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية من أعلى سعر وصلت إليه الخميس الماضي، إذ يهتم الكثير من المصريين بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة.

560 جنيهًا دفعة واحدة

وتراجعت أسعار الذهب بقوة ، إذ فقد سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 560 جنيهًا دفعة واحدة، إذ سجل 22 ألف جنيه ، ولكنه تراجع اليوم ليسجل نحو 21,440 جنيه.

الذهب 

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زيادة غير مبررة

وكان عدد من تجار الذهب كشفوا  أن سعر أوقية الذهب حاليا أقل من 2000 دولار، وسعر الذهب الحقيقي في مصر بين 1700-1800 جنيه تقريبا لعيار 21، أي أن السعر الذي وصل إليه وهو 2800 جنيه قبل يومين أغلى من السعر العادي بحوالي 1000 جنيه أو يزيد.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويهتم الكثير اليوم بمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2650 جنيه لكل جرام بدون مصنعية كأقل سعر بعد 2800 جنيه بتراجع 150 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 2,271 كأقل سعر بعد  2,314 جنيها للشراء أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء المشغولات خاصة في أوقات الخطوبة او للهدايا،  يرغب الكثير في معرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

ووصل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2680 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2800 جنيها ويصل إلى 2930 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

الذهب 

آخر أسعار الذهب الآن

سعر الذهب مباشر اليوم السبت، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم السبت: 3,063 جنيها.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,680 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت، عيار 18: 2,297 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14: 1,787 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع : 21,440 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم السبت، عيار 24: 1,990 دولارا بعد 2040.
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