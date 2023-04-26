240 جنيها.. تراجع أسعار الذهب بعد إجازة العيد وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر من أعلى سعر وصلت إليه قبل ساعات ، إذ يهتم الكثير من المصريين بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن وهو الأكثر تداولا في سوق الصاغة.

240 جنيها

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم نحو 19760 جنيها كأقل سعر اليوم مقابل 20 ألف جنيه كأعلى سعر له قبل ساعات ، فيما هبط سعر الجرام عيار 21 من 2500 جنيه إلى 2470 جنيها كاقل سعر اليوم.

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سعر الذهب عيار 21 الآن

ويبحث المصريون عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2,490 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2,134 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء الشبكة، يبحث العرسان الجدد عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

ووصل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2490 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2600 جنيها ويصل إلى 2720 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أخر أسعار الذهب الآن

الذهب مباشر اليوم الأربعاء بعد انتهاء أيام العيد، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,846 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,490 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 18: 2,134 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14: 1,660 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 19,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24