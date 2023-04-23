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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر 

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 23-4-2023 تراجعاً متاثرا بأسعار الذهب عالميا في ختام تعاملات أمس. 

وتراجعت أسعار الذهب في ختام تداولات، السبت، في المعاملات الفورية، وخسرت نحو 16 دولارا.

وسجل سعر  المعدن الأصفر  1988.66 دولار للأونصة، بنسبة تراجع بلغت 0.8 %.

وفي الامارات، فقد شهد سعر الذهب اليوم الاحد 23-4-2023 تراجع طفيف مقارنة بأسعار بداية تعاملات أمس السبت.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 239.37 ريال للجرام 

سعر الذهب عيار 21 

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 209.46 جنيه للجرام .

أسعار الذهب اليوم 

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الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24239.37 ريال$63.82
سعر الذهب عيار 22219.43 ريال$58.51
اسعار الذهب عيار 21209.46 ريال$55.85
اسعار الذهب عيار 18179.53 ريال$47.87
سعر الذهب عيار 14139.64 ريال$37.23
سعر الذهب عيار 12119.69 ريال$31.91
اسعار أوقية الذهب7,445 ريال$1,985
اسعار جنيه الذهب1,676 ريال$446.77
اسعار كيلو الذهب239,374 ريال$63,823

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