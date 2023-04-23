تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر 

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 23-4-2023 تراجعاً متاثرا بأسعار الذهب عالميا في ختام تعاملات أمس.

وتراجعت أسعار الذهب في ختام تداولات، السبت، في المعاملات الفورية، وخسرت نحو 16 دولارا.

وسجل سعر المعدن الأصفر 1988.66 دولار للأونصة، بنسبة تراجع بلغت 0.8 %.

وفي الامارات، فقد شهد سعر الذهب اليوم الاحد 23-4-2023 تراجع طفيف مقارنة بأسعار بداية تعاملات أمس السبت.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 239.37 ريال للجرام

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 209.46 جنيه للجرام .

أسعار الذهب اليوم

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الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 239.37 ريال $63.82 سعر الذهب عيار 22 219.43 ريال $58.51 اسعار الذهب عيار 21 209.46 ريال $55.85 اسعار الذهب عيار 18 179.53 ريال $47.87 سعر الذهب عيار 14 139.64 ريال $37.23 سعر الذهب عيار 12 119.69 ريال $31.91 اسعار أوقية الذهب 7,445 ريال $1,985 اسعار جنيه الذهب 1,676 ريال $446.77 اسعار كيلو الذهب 239,374 ريال $63,823

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